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28/11/2019 08:20

《外地經濟》聯儲局褐皮書：美國經濟溫和增長，就業市場仍然強勁

　　《經濟通通訊社２８日專訊》聯儲局在褐皮書中指出，在１０月至１１月中美國經濟溫和擴
張，整體經濟增長前景樂觀，而全國就業市場依然緊張。
　　報告稱，總體而言經濟前景依然樂觀，預計目前的增速將持續到明年。多個聯儲地區指出，
在專業與技術服務，以及醫療保健領域就業增長相對強勁。不過製造業的情況較為複雜，一些地
區的就業職位有所增加，而另一些地區的就業情況保持穩定，一個地區報告出現裁員。
　　聯儲局表示，多數地區報告消費者開支穩定至適度增長，有幾個地區報告汽車銷售及旅遊業
增長。（ｍｎ）

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