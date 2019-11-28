《台股攻略－馮偉明》權值三王向下，台股個別發展

《台股攻略》美國總統特朗普簽署《香港人權與民主法案》及《香港保護法》，令市場擔心

中美關係再出現變數，台股今日（２８日）跌３０﹒３８點，收１１６１７﹒０８點，成交金額

為新台幣１０４８﹒７９億元。

大立光跌破新台幣４５００元大關，跌幅近１％。大市另有強勢股份，生技醫療股順藥漲停

，友華、浩鼎、智擎、中裕、太景─ＫＹ表現不俗，光電股亦有追捧，友達、群創及彩晶均有支

持。另一方面，近期記憶體市況回穩，加上ＴＷＳ帶動ＮＯＲＦｌａｓｈ需求，記憶體股華邦電

升幅近２％，收復季線，旺宏上周大升後，今日再創近２個月新高，南亞科及鈺創造好。受惠真

無線藍芽耳機需求暢旺，加上年底購物旺季，刺激宣德今日大升９％，創近１９年新高，新日興

、康控─ＫＹ、南電、景碩及英業達亦表現良好。

台股短線技術指標仍然偏好，但國際局勢仍有變數，大市未見全面上升，資金炒作個別版塊

，投資者不宜高追，應靜待回調買入時機。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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