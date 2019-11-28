【新股掛牌】康龍化成（３７５９）首掛高收７％，每手賺２７５元

《經濟通通訊社２８日專訊》醫藥研發服務平台康龍化成（０３７５９）

（深：３００７５９）Ｈ股今日首掛，開報４３﹒４５元，較招股價３９﹒５元高出１０％，盤

中高見４３﹒８５元，低報４１﹒６元，最終收報４２﹒２５元，比招股價高出６﹒９６％或

２﹒７５元；成交約５１９８萬股，涉資２２﹒２６億元。每手１００股，不計手續費賺２７５

元。

其Ａ股收報５０﹒２６元人民幣，跌０﹒９３元人民幣，或跌１﹒８２％，成交１﹒１０億

元人民幣，涉及２１６萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價３２﹒４％。（ｕｌ）

