《經濟通通訊社２８日專訊》醫藥研發服務平台康龍化成（０３７５９）
（深：３００７５９）Ｈ股今日首掛，開報４３﹒４５元，較招股價３９﹒５元高出１０％，盤
中高見４３﹒８５元，低報４１﹒６元，最終收報４２﹒２５元，比招股價高出６﹒９６％或
２﹒７５元；成交約５１９８萬股，涉資２２﹒２６億元。每手１００股，不計手續費賺２７５
元。
其Ａ股收報５０﹒２６元人民幣，跌０﹒９３元人民幣，或跌１﹒８２％，成交１﹒１０億
元人民幣，涉及２１６萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價３２﹒４％。（ｕｌ）
28/11/2019 16:11
【新股掛牌】康龍化成（３７５９）首掛高收７％，每手賺２７５元
《經濟通通訊社２８日專訊》醫藥研發服務平台康龍化成（０３７５９）
（深：３００７５９）Ｈ股今日首掛，開報４３﹒４５元，較招股價３９﹒５元高出１０％，盤
中高見４３﹒８５元，低報４１﹒６元，最終收報４２﹒２５元，比招股價高出６﹒９６％或
２﹒７５元；成交約５１９８萬股，涉資２２﹒２６億元。每手１００股，不計手續費賺２７５
元。
其Ａ股收報５０﹒２６元人民幣，跌０﹒９３元人民幣，或跌１﹒８２％，成交１﹒１０億
元人民幣，涉及２１６萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價３２﹒４％。（ｕｌ）
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