《中資異動》融創逆市升近４％，斥１５３億人幣購１８個項目

《經濟通通訊社２８日專訊》融創中國（０１９１８）現價上升３﹒５５％，報３９﹒４元

，暫升幅最大國指股；成交約４４０萬股，涉資１﹒７３億元。

融創公布，以代價約１５２﹒６９億元人民幣向雲南城投集團收購環球世紀及時代環球各

５１％股權，交易將以集團內部資源撥付。

環球世紀及時代環球主要從事地產項目開發及運營，在成都、武漢、長沙及昆明等城市共開

發１８個項目，總建築面積約３０７１﹒６萬平方米，可售建築面積約２７７１﹒６萬平方米，

未售建築面積約２３９０﹒１萬平方米。

現時，恆生指數報２６８５０，下跌１０３點或下跌０﹒３８％，主板成交７６﹒４８億元

。國企指數報１０５７５，下跌４４點或下跌０﹒４２％。

上證綜指報２８９８，下跌４點或下跌０﹒１６％，成交７０﹒０６億元人民幣。

深成指報９６３３，下跌１５點或下跌０﹒１６％，成交１２９﹒９７億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中海外 （００６８８） ２６﹒７０元 下跌０﹒３７％

世茂房地產（００８１３） ２８﹒５０元 下跌０﹒７０％

旭輝控股 （００８８４） ５﹒７８元 下跌１﹒３７％

龍湖集團 （００９６０） ３３﹒０５元 下跌１﹒３４％

華潤置地 （０１１０９） ３４﹒２０元 下跌１﹒１６％



碧桂園 （０２００７） １１﹒１６元 下跌０﹒７１％

萬科企業 （０２２０２） ２９﹒７５元 下跌０﹒５０％

中國恆大 （０３３３３） １８﹒９０元 下跌１﹒０５％

雅居樂集團（０３３８３） １１﹒０６元 下跌０﹒９０％

中國奧園 （０３８８３） １１﹒３０元 下跌０﹒５３％

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