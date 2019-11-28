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28/11/2019 09:38

《中資異動》中國糧油飆近２８％，獲中糧集團溢價３４％私有化

　　《經濟通通訊社２８日專訊》中國糧油控股（００６０６）今日復牌，現價急升
２７﹒７６％，報４﹒０５元，盤中高見４﹒０７元，創逾四年新高；成交約９１２１萬股，涉
資３﹒６９億元。
　　中國糧油公布，中糧集團提出私有化公司計劃並撤回公司上市地位，每股作價４﹒２５元，
較前收市價呈溢價約３４﹒０７％，計及購股權行使，最高現金作價最高９１﹒６７億元。
　　中糧集團目前持有公司約５１﹒８３％股權。
　　現時，恆生指數報２６８３７，下跌１１６點或下跌０﹒４３％，主板成交１００﹒０８億
元。國企指數報１０５６２，下跌５７點或下跌０﹒５４％。
　　上證綜指報２９００，下跌２點或下跌０﹒０９％，成交１０８﹒１５億元人民幣。
　　深成指報９６５０，上升２點或上升０﹒０２％，成交２０２﹒４０億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　大悅城地產（００２０７）　　　０﹒８６元　　　升１﹒１８％
　　中國食品　（００５０６）　　　３﹒１４元　　　升１﹒２９％
　　中糧包裝　（００９０６）　　　３﹒３６元　　　無升跌
　　現代牧業　（０１１１７）　　　１﹒１６元　　　無升跌
　　雅士利國際（０１２３０）　　　０﹒７２元　　　無升跌
　　中糧肉食　（０１６１０）　　　２﹒５５元　　　升０﹒３９％
　　蒙牛乳業　（０２３１９）　　３０﹒５５元　　　跌０﹒３３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｊｔ）

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