《中資異動》中國糧油飆近２８％，獲中糧集團溢價３４％私有化

《經濟通通訊社２８日專訊》中國糧油控股（００６０６）今日復牌，現價急升

２７﹒７６％，報４﹒０５元，盤中高見４﹒０７元，創逾四年新高；成交約９１２１萬股，涉

資３﹒６９億元。

中國糧油公布，中糧集團提出私有化公司計劃並撤回公司上市地位，每股作價４﹒２５元，

較前收市價呈溢價約３４﹒０７％，計及購股權行使，最高現金作價最高９１﹒６７億元。

中糧集團目前持有公司約５１﹒８３％股權。

現時，恆生指數報２６８３７，下跌１１６點或下跌０﹒４３％，主板成交１００﹒０８億

元。國企指數報１０５６２，下跌５７點或下跌０﹒５４％。

上證綜指報２９００，下跌２點或下跌０﹒０９％，成交１０８﹒１５億元人民幣。

深成指報９６５０，上升２點或上升０﹒０２％，成交２０２﹒４０億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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大悅城地產（００２０７） ０﹒８６元 升１﹒１８％

中國食品 （００５０６） ３﹒１４元 升１﹒２９％

中糧包裝 （００９０６） ３﹒３６元 無升跌

現代牧業 （０１１１７） １﹒１６元 無升跌

雅士利國際（０１２３０） ０﹒７２元 無升跌

中糧肉食 （０１６１０） ２﹒５５元 升０﹒３９％

蒙牛乳業 （０２３１９） ３０﹒５５元 跌０﹒３３％

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（ｊｔ）

