【鼠疫來襲】北京全面啟動全市統一滅鼠行動

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》北京市全面啟動全市統一滅鼠行動，由
２１日持續至本月底，集中清除各類媒介生物的孳生地；開展冬季滅鼠行動；開展健康知識普及
特別是傳染病防控知識普及。
此次滅鼠行動的重點區域包括市政地下管線、公共綠地、居民社區、中小餐飲、賓館飯店、
農貿市場以及近兩年發生過流行性出血熱的區域。各區組織轄區單位、社區在全市統一滅鼠時間
段內集中開展滅鼠活動。
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