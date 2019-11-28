《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》發改委、商務部近日正式印發《清單
（２０１９年版）》，相比２０１８年版減少了２０項，中國商務部新聞發言人高峰在例行發布
會表示，２０１９年的清單更加成熟完善。主要有以下幾個特點。
一是全國一張清單信息更加完善，取消了各地區自行編制發布的市場准入的負面清單。
二是確保合法有效組織措施全部納入。
三是持續推動縮短清單的長度，放開一批有含金量的措施。
四是為實現一目瞭然，一網通換奠定了基礎。
五是更加全面準確的反映了市場主體的訴求。
28/11/2019 16:10
【駐京專電】商務部：２０１９年版市場准入負面清單呈五大特點
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》發改委、商務部近日正式印發《清單
（２０１９年版）》，相比２０１８年版減少了２０項，中國商務部新聞發言人高峰在例行發布
會表示，２０１９年的清單更加成熟完善。主要有以下幾個特點。
一是全國一張清單信息更加完善，取消了各地區自行編制發布的市場准入的負面清單。
二是確保合法有效組織措施全部納入。
三是持續推動縮短清單的長度，放開一批有含金量的措施。
四是為實現一目瞭然，一網通換奠定了基礎。
五是更加全面準確的反映了市場主體的訴求。
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