【駐京專電】商務部：２０１９年版市場准入負面清單呈五大特點

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》發改委、商務部近日正式印發《清單

（２０１９年版）》，相比２０１８年版減少了２０項，中國商務部新聞發言人高峰在例行發布

會表示，２０１９年的清單更加成熟完善。主要有以下幾個特點。

一是全國一張清單信息更加完善，取消了各地區自行編制發布的市場准入的負面清單。

二是確保合法有效組織措施全部納入。

三是持續推動縮短清單的長度，放開一批有含金量的措施。

四是為實現一目瞭然，一網通換奠定了基礎。

五是更加全面準確的反映了市場主體的訴求。

