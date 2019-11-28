《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》中國商務部新聞發言人高峰在例行發布會
表示，】商務部新聞發言人高峰１１月２８日表示，今年以來，除了沃爾瑪公司以外，還有一批
跨國零售企業加大了在中國零售的投資。總體上看，今年外資零售企業加快在中國市場開店佈局
，呈現新進入品牌多，新開旗艦店多、新業態新模式多。
他並表示，中國的商業零售市場是開放的，也是迅速增長的，將繼續為包括外資企業在內的
各類市場主體營造更加市場化、法治化、國際化的營商環境。
28/11/2019 16:31
【駐京專電】商務部：外資零售企業正加快在中國開店布局
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》中國商務部新聞發言人高峰在例行發布會
表示，】商務部新聞發言人高峰１１月２８日表示，今年以來，除了沃爾瑪公司以外，還有一批
跨國零售企業加大了在中國零售的投資。總體上看，今年外資零售企業加快在中國市場開店佈局
，呈現新進入品牌多，新開旗艦店多、新業態新模式多。
他並表示，中國的商業零售市場是開放的，也是迅速增長的，將繼續為包括外資企業在內的
各類市場主體營造更加市場化、法治化、國際化的營商環境。
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