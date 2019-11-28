【駐滬專電】安信：Ａ股明年進入成熟牛，股指明年初達到階段低位

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２８日上海專電》安信證券首席策略分析師陳果昨日

（２７日）在安信證券２０２０年投資策略會上表示，２０１９年對機構投資者來說是個大牛市

，Ａ股歷史上連續兩年都是大年的概率比較小。所以２０２０年Ａ股應該走向成熟牛市，特徵是

不亢奮，立足中長期，越看長越積極。

陳果指，雖然經濟在下行，但資本市場在上行。當前有一個共識是，Ａ股將持續迎來長期配

置資金。明年Ａ股有望迎來超過１﹒２萬億元人民幣以上的增量資金，配置需求和政策支持是推

動長期資金入市的主因。

他認為，在房價穩定、理財利率低迷的背景下，居民的配置需求將推動明年公募基金的發行

規模持續增長，同時保險和銀行理財有望加大對權益資產的配置比例。在監管層對長期資金入市

的堅定政策支持下，銀行理財和社保有望成為Ａ股長期資金配置的新增來源。

海外資金方面，Ａ股未來在ＭＳＣＩ的納入因子還將從２０１９年的２０％進一步提升至

１００％。因此，從長期視角來看，外資進入Ａ股還有４倍以上的增長空間，當前外資入華還只

是開始。



＊Ａ股最好佈局試點在明年年初＊



展望２０２０年，陳果認為，在沒有極端外部衝擊的中性假設下，預計明年Ａ股公司整體業

績增長較２０１９年回落至７﹒５％左右；剔除金融後回升至１０％左右，較２０１９年環比改

善。

他指出，Ａ股市場目前面臨的調整將在明年年初達到階段性低點，屆時ＣＰＩ見頂，風險偏

好有所修復，因此佈局的最好時點在明年年初。首選科技，優先重點關注電子、５Ｇ應用與新能

源汽車，積極關注製造業景氣變化。

