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即市新聞

28/11/2019 14:23

【駐滬專電】安信：Ａ股明年進入成熟牛，股指明年初達到階段低位

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２８日上海專電》安信證券首席策略分析師陳果昨日
（２７日）在安信證券２０２０年投資策略會上表示，２０１９年對機構投資者來說是個大牛市
，Ａ股歷史上連續兩年都是大年的概率比較小。所以２０２０年Ａ股應該走向成熟牛市，特徵是
不亢奮，立足中長期，越看長越積極。
　　陳果指，雖然經濟在下行，但資本市場在上行。當前有一個共識是，Ａ股將持續迎來長期配
置資金。明年Ａ股有望迎來超過１﹒２萬億元人民幣以上的增量資金，配置需求和政策支持是推
動長期資金入市的主因。
　　他認為，在房價穩定、理財利率低迷的背景下，居民的配置需求將推動明年公募基金的發行
規模持續增長，同時保險和銀行理財有望加大對權益資產的配置比例。在監管層對長期資金入市
的堅定政策支持下，銀行理財和社保有望成為Ａ股長期資金配置的新增來源。
　　海外資金方面，Ａ股未來在ＭＳＣＩ的納入因子還將從２０１９年的２０％進一步提升至
１００％。因此，從長期視角來看，外資進入Ａ股還有４倍以上的增長空間，當前外資入華還只
是開始。

＊Ａ股最好佈局試點在明年年初＊

　　展望２０２０年，陳果認為，在沒有極端外部衝擊的中性假設下，預計明年Ａ股公司整體業
績增長較２０１９年回落至７﹒５％左右；剔除金融後回升至１０％左右，較２０１９年環比改
善。
　　他指出，Ａ股市場目前面臨的調整將在明年年初達到階段性低點，屆時ＣＰＩ見頂，風險偏
好有所修復，因此佈局的最好時點在明年年初。首選科技，優先重點關注電子、５Ｇ應用與新能
源汽車，積極關注製造業景氣變化。

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