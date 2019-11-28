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即市新聞

28/11/2019 16:33

【駐滬專電】上海證券：２０２０年是非牛非熊的「配置市」

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２８日上海專電》上海證券近日發布２０２０年Ａ股市場策
略報告稱，２０２０年非牛非熊的「配置市」。
　　首先，中美經貿問題令全球面臨增長放緩甚至衰退的風險。其次，中國通脹制約、經濟結構
轉型的決心，將令貨幣政策相對克制，２０２０年企業盈利難以出現「Ｖ」底。因此，明年股市
出現系統性估值提升的牛市是小概率事件。
　　但種種跡象表明，２０２０年可能是Ａ股市場轉變為真正的居民資產配置市場的元年。因為
一是全球正在經歷降息潮，Ａ股和港股在全球主要股市中具有估值優勢；二是中國金融服務業對
外開放、外資流通市值的佔比不斷擴大，Ａ股市場在ＧＤＰ中的佔比相比美股還有很大空間。最
為重要的是第三點，２０１９年是公募基金的發行與收益的大年，場外部分資金借專業機構理財
渠道入市，跑贏了大盤，這種「配置型」的投資取向會在２０２０年進一步擴散，推動Ａ市場向
「配置市」轉化。
　　不過，明年Ａ股也要面對諸多變化因素，包括美國總統大選的結果會直接影響中美貿易；國
內「ＧＤＰ降速」＋「ＣＰＩ高位」的歷史情形會對市場形成系統性的壓力。
　　上海證券指，明年市場操作以配置思路為主，做趨勢重於做交易。建議重點配置金融、科技
（５Ｇ應用場景）、家電、醫藥等行業的龍頭品種，重視「現象級」科技ＥＴＦ的配置價值。

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