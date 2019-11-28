《午市前瞻》中美首階段貿易協議惹關注，落實後可上試２７３００

《經濟通通訊社２８日專訊》美國總統特朗普正式簽署《香港人權及民主法案》，市場憂慮

法案影響中美貿談進度及本港局勢，拖累港股今早低開１９０點或０﹒７％，報２６７６３點，

失守十天線（約２６７８４點）及百天線（約２６７８０點）。及後受惠阿里巴巴（０９９８８

）破頂造好，以及騰訊（００７００）和其他重磅股止跌回升；而且本港示威事件暫見緩和，本

地地產股稍見鑊氣，令港股跌勢大幅收窄兼收復上述兩條平均線，最高曾見２６９９１點漲

３７點。恆指最終半日收報２６９３９點，跌１４點或跌０﹒０５％，主板成交４３２﹒７１億

元。國企指數報１０５９１點，跌２８點或跌０﹒２７％。

Ａ股走軟。上證綜指報２８９４跌８點，成交６７５﹒４７億元人民幣。深證成指報

９６４２，跌５點，成交１１５５﹒５３億元人民幣。

重磅股方面，騰訊升１﹒４３％，報３３９﹒８元；友邦（０１２９９）漲０﹒６９％，報

８０﹒３５元；港交所（００３８８）升０﹒２４％，報２４８﹒８元；建行（００９３９）無

升跌，報６﹒４２元；匯控（００００５）無升跌，報５８﹒９５元。



＊中美關係再起雲湧，出口股普跌＊



特朗普簽署《香港人權及民主法案》，市場擔心中美貿議談判見阻滯，出口股普跌。創科（

００６６９）挫４﹒２７％，報５９﹒４５元為半日表現最差藍籌；申洲（０２３１３）跌１﹒

５６％，報１０７﹒３元；耐世特（０１３１６）跌４﹒９８％，報６﹒６８元；萬洲

（００２８８）跌０﹒９６％，報８﹒２８元；惟敏華（０１９９９）微升０﹒５２％，報

５﹒７７元。

阿里巴巴首破２００元大關，加上小米（０１８１０）績後獲中金及花旗唱好，帶動新經濟

板塊造好。阿里午收升３﹒１６％報１９９﹒３元，盤中高見２０１元。小米升２﹒８６％，報

８﹒９８元；眾安在綫（０６０６０）漲２﹒６４％，報２７﹒２元；美團點評（０３６９０）

升０﹒３８％，報１０４﹒６元；平安好醫生（０１８３３）升１﹒０５％，報５３﹒１５元。



中資電訊股繼續走軟。中移動（００９４１）遭高盛降６％目標價，股價半日跌

１﹒５５％，報６０﹒３５元；中聯通（００７６２）則創近１０年新低，跌２﹒９６％，報６

﹒８８元；中電信（００７２８）跌０﹒３３％，報３﹒０４元。



＊內地深化藥品集中採購，藥股大多走軟＊



內地將深化藥品集中採購，藥股普挫。中生製藥（０１１７７）跌１﹒１２％，報１０﹒５

６元；石藥（０１０９３）跌１﹒０１％，報１９﹒６２元；翰森製藥（０３６９２）跌１﹒４

１％，報２４﹒５元；國藥控股（０１０９９）軟０﹒１９％，報２６﹒１５元；與天津市藥監

局簽署「協同發展合作備忘錄」的康希諾（０６１８５），半日逆市升３﹒６５％，報

５５﹒３５元。

新地（０００１６）獨資以４２２﹒３２億元中標高鐵商地，帶動本地產股上揚。新地升０

﹒１７％，報１１５﹒１元；長實（０１１１３）升１﹒３２％，報５３﹒６元；信和置業（０

００８３）升１﹒１９％，報１１﹒８６元；九置（０１９９７）升０﹒１１％，報

４４﹒３５元；恆地（０００１２）漲０﹒２６％，報３８﹒３元。

食品股逆市見資金追捧。康師傅（００３２２）升６﹒９４％，報１２﹒９４元創三個月高

；獲大摩首籲增持評級的日清（０１４７５）升６﹒１４％，報６﹒４元；達利食品

（０３７９９）升１﹒３１％，報５﹒４１元；統一企業（００２２０）升０﹒１３％，報８元

。



＊黃志陽：市場過分擔心《人權法》，阿里短期可上望２１０元＊



美國總統簽署《香港人權及民主法案》，港股低開後跌幅收窄，財經分析員黃志陽向《經濟

通通訊社》表示，法案本身大比數通過，就算特朗普拒絕簽署，按照行政手段最終也會通過。中

方雖然反應很大，但黃志陽認為本港投資者過分擔心法案對本港股市的影響。目前市場關注點在

於中美貿易協議的首階段簽署情況，假如能落實簽署日子，相信對港股有刺激作用，可上望於

２７３００點左右的熊證重貨區，下望於２６５００點有明顯支持。

個股方面，上市第三日的阿里巴巴股價愈升愈有，今日股價突破二百元關口，盤中高見

２０１元。黃志陽認為，目前阿里巴巴不再適宜高追，但如果以市盈率計算，阿里巴巴確實較騰

訊低，相信會削弱部分騰訊買盤，他認為短期內阿里巴巴可有望上２１０元，但現時稍為風高浪

急，可考慮待股價回落至１８０元始考慮入手；假如投資者有美股戶口，亦可考慮從美股阿里入

手，因港股溢價較高，美股阿里有機會被帶動。（ｕｌ，ｋｓ）

