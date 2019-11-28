【北水炒Ｄ乜】淨流入１８﹒８億人幣，買美團建行沽中糧油融創

《經濟通通訊社２８日專訊》美國總統特朗普簽署《香港人權及民主法案》，中美貿易戰可
能再起暗湧，港股今早低開１９０點，報２６７６３，幸已是全日最低位，失守百天線
（２６７７９點）及十天線（２６７８０點）。隨著資金繼續追捧阿里巴巴（０９９８８），略
微帶旺市場氣氛，港股一度重拾升勢最多反彈３７點，高見２６９９１點。不過，市場依然憂慮
特朗普簽署法案後會令中美關係轉差，港股最終全日走低６０點或０﹒２２％，報２６８９３點
，但十天及百天線失而復得。
按額度計算，北水全日淨流入１８﹒８２億元人民幣增逾４％。北水淨買入最多的個股依次
是美團點評（０３６９０）、建設銀行（００９３９）、工商銀行（０１３９８）；淨賣出最多
的依次是中國糧油（００６０６）、融創中國（０１９１８）、阿里健康（００２４１）。
主板成交７６１﹒７８億元增加０﹒６％，其中港股通成交１１３﹒１億元，佔總成交
１４﹒８％。
＊北水追捧新經濟股，美團小米齊上榜＊
美團今日高見１０６﹒９元，連續兩日創新高，收報１０６﹒５元漲２﹒２１％，北水淨買
入近４﹒２億元。小米（０１８１０）第三季業績勝大行中金及花旗的預期，股份成功映入北水
「眼簾」，全日淨買入１﹒９億元。小米收報８﹒８９元升１﹒８３％。
首控集團（０１２６９）上日急挫逾７５％後中途停牌，主要股東公布部分持股遭暫倉，股
份今日復牌，反彈收升３﹒３３％報０﹒４６５元。北水趁低吸納，全淨買入近１﹒６億元。
另一方面，中國糧油獲中糧集團以每股４﹒２５元私有化，北水趁勢沽售，全日淨沽出
近４﹒２億元。該股收報４﹒０９元飆２９﹒０２％。
雖然阿里健康獲中金升目標價８％，但北水亦趁高回吐，淨沽出５３４５萬元。股價走高
６﹒１７％，報９﹒１２元。
表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
股份名稱（編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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淨買入最多港股：
美團點評（０３６９０） ４．１８
建設銀行（００９３９） ３．６３
工商銀行（０１３９８） ２．３５
小米集團（０１８１０） １．９０
首控集團（０１２６９） １．５９
淨沽出最多港股：
中國糧油（００６０６） －４．１７
融創中國（０１９１８） －１．０８
阿里健康（００２４１） －０．５３
中興通訊（００７６３） －０．２５
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（ｊｔ）