《美元走勢－羅明立》關注英鎊能否突破１﹒３０２０的前高位

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０９﹒４９ １０９﹒３４ １０９﹒４５

歐元╱美元 １﹒１００９ １﹒１００３ １﹒１００６

英鎊╱美元 １﹒２９５０ １﹒２９１９ １﹒２９４４

美元╱瑞郎 ０﹒９９９１ ０﹒９９８２ ０﹒９９９１

美元╱港元 ７﹒８２９７ ７﹒８２６３ ７﹒８２８２

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《美元走勢》星期三（２７日）美國公布的經濟數據普遍較預期為佳，當中第三季經濟增長

由原先的１﹒９％向上修訂至２﹒１％，１０月耐用品訂單及上周初次申領失業救濟人數亦較估

計的好，吻合聯儲局主席近期對經濟前景保持樂觀的看法。市場相信局方短期將維持貨幣政策不

變。相反，中國昨日公布１０月規模以上工業企業利潤跌９﹒９％，是２０１１年紀錄以來最大

跌幅，反映企業經營受中美貿易戰的影響正增加。

在市場預期中美有機會達成首階段協議的時候，美國總統特朗普簽署了早前已獲參眾兩院通

過的「香港人權及民主法案」，即時被中方強烈反對並聲言有反制措施。美國的行動觸動中方的

原則立場，對中美貿易談判可能帶來影響。但觀乎今日（２８日）金融市場的表現，卻意外的平

靜，避險貨幣日圓及瑞朗，以至金價，都未見受惠。

非美貨幣仍然普遍反壓，只有英鎊繼續受保守黨有望勝出大選，「脫歐」協議能夠達成的支

持而升至１﹒２９５０，關注能否突破１﹒３０２０上次的高位。破位可小注跟進。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１０２０ １﹒１１５０ １﹒０９７０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

