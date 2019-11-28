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即市新聞

28/11/2019 14:50

《美元走勢－羅明立》關注英鎊能否突破１﹒３０２０的前高位

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０９﹒４９　　　１０９﹒３４　　　１０９﹒４５
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１００９　　　１﹒１００３　　　１﹒１００６
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２９５０　　　１﹒２９１９　　　１﹒２９４４
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９９１　　　０﹒９９８２　　　０﹒９９９１
　　　美元╱港元　　　　７﹒８２９７　　　７﹒８２６３　　　７﹒８２８２
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》星期三（２７日）美國公布的經濟數據普遍較預期為佳，當中第三季經濟增長
由原先的１﹒９％向上修訂至２﹒１％，１０月耐用品訂單及上周初次申領失業救濟人數亦較估
計的好，吻合聯儲局主席近期對經濟前景保持樂觀的看法。市場相信局方短期將維持貨幣政策不
變。相反，中國昨日公布１０月規模以上工業企業利潤跌９﹒９％，是２０１１年紀錄以來最大
跌幅，反映企業經營受中美貿易戰的影響正增加。
　　在市場預期中美有機會達成首階段協議的時候，美國總統特朗普簽署了早前已獲參眾兩院通
過的「香港人權及民主法案」，即時被中方強烈反對並聲言有反制措施。美國的行動觸動中方的
原則立場，對中美貿易談判可能帶來影響。但觀乎今日（２８日）金融市場的表現，卻意外的平
靜，避險貨幣日圓及瑞朗，以至金價，都未見受惠。
　　非美貨幣仍然普遍反壓，只有英鎊繼續受保守黨有望勝出大選，「脫歐」協議能夠達成的支
持而升至１﹒２９５０，關注能否突破１﹒３０２０上次的高位。破位可小注跟進。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１０２０　　　１﹒１１５０　　　１﹒０９７０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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