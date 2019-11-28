政府曾表示，有超過３萬份新界（包括新九龍）土地的地契將於２０４７年年中期滿，有立
法會關注地契續期問題。
據發展局局長黃偉綸透露，最早首批需要續期的土地為２０２５年，地政總署將在屆滿前３
年開始處理，並研究精簡的續期程序。
根據地政總署按土地註冊處提供的資料所整理的數據，目前有效並涉及一般商業、住宅、工
業用途地段的土地契約，到期的年份最早為２０２５年。由２０２５年至２０４７年６月２９日
計算，則涉及２４００個地段。《香港經濟日報》
28/11/2019 08:56
【本港樓市】黃偉綸：首批地契２０２５年到期，將３年前處理續期
政府曾表示，有超過３萬份新界（包括新九龍）土地的地契將於２０４７年年中期滿，有立
法會關注地契續期問題。
據發展局局長黃偉綸透露，最早首批需要續期的土地為２０２５年，地政總署將在屆滿前３
年開始處理，並研究精簡的續期程序。
根據地政總署按土地註冊處提供的資料所整理的數據，目前有效並涉及一般商業、住宅、工
業用途地段的土地契約，到期的年份最早為２０２５年。由２０２５年至２０４７年６月２９日
計算，則涉及２４００個地段。《香港經濟日報》
|國際動態28/11/2019
網購當道 美百貨「黑五」未樂觀
|生財有道27/11/2019
【進擊的豬】「豬二哥」略歇氣恐再轉升 抑飛漲三招各有所難
|FOCUS27/11/2019
【FOCUS】總理吹風「十四五」 小康之後劇變將至
|生財有道27/11/2019
《開市Good Morning》黃麗幗：中生製藥前景佳未需拋售
|中國故事27/11/2019
【駐滬專訪】電子商務法實施近一年 「雙11」退貨方便投訴有門
|生財有道27/11/2019
品牌代言新趨勢，「虛擬網紅」真商機
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰