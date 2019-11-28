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28/11/2019 08:56

【本港樓市】黃偉綸：首批地契２０２５年到期，將３年前處理續期

　　政府曾表示，有超過３萬份新界（包括新九龍）土地的地契將於２０４７年年中期滿，有立
法會關注地契續期問題。
　　據發展局局長黃偉綸透露，最早首批需要續期的土地為２０２５年，地政總署將在屆滿前３
年開始處理，並研究精簡的續期程序。
　　根據地政總署按土地註冊處提供的資料所整理的數據，目前有效並涉及一般商業、住宅、工
業用途地段的土地契約，到期的年份最早為２０２５年。由２０２５年至２０４７年６月２９日
計算，則涉及２４００個地段。《香港經濟日報》

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