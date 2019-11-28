【地皮開標】測量師：高鐵站地低價批出，反映政府調整底價免流標

《經濟通通訊社２８日專訊》西九高鐵站上蓋商業地王，由新地（０００１６）以

４２２﹒３２億元投得，雖然中標價只是稍高於市場預期的下限，但仍成為本港史上最貴地王，

地皮每方呎樓面地價為１３３４５元。

中原地產測量師張競達表示，西九龍高鐵站商業地成交價雖破官地紀錄，惟每呎樓面地價僅

約１３３４５元，貼近市場預計下限水平，成交價慘淡，反映發展商睇淡後市，加上該地發展規

模龐大，投資金額大，風險較高，出價傾向保守，政府對項目的估價亦看淡，令地皮不至於流標

收場。預計項目落成後，以２﹒５％回報計，建築呎租５０元即可回本。



＊以低價批出地皮，反映政府調整底價免流標＊



美聯測量師行董事林子彬表示，是次批出項目的地價低於市場預期下限，相信與項目規模龐

大，投資額高，而且不准拆售等限制，以及入場門檻高有關，加上市場對後市態度保守，故亦僅

吸引兩家本地大型發展商及一財團入標競投。

他指，是次以低價批出地皮，亦反映政府在底價上亦按市況作出相應評估，故是次避免出現

流標，但仍然成為歷史以來批出最高金額的政府地皮。

林子彬指出，是次投得地皮的發展商在區內具發展經驗，掌握市場資訊，數據亦更為貼市，

估計與九龍站上蓋發展可帶來協同效應，故發展商出價亦相對積極，但由於目前市況環境，市場

對後市更傾向保守，而且項目不可拆售及長線投資風險，故出價審慎。是次亦是繼啟德地皮後，

反映政府跟隨市況釐定地皮底價，以乎合市場發展情況。（ｂｉ）

