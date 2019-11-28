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即市新聞

28/11/2019 10:33

【地皮開標】測量師：高鐵站地低價批出，反映政府調整底價免流標

　　《經濟通通訊社２８日專訊》西九高鐵站上蓋商業地王，由新地（０００１６）以
４２２﹒３２億元投得，雖然中標價只是稍高於市場預期的下限，但仍成為本港史上最貴地王，
地皮每方呎樓面地價為１３３４５元。
　　中原地產測量師張競達表示，西九龍高鐵站商業地成交價雖破官地紀錄，惟每呎樓面地價僅
約１３３４５元，貼近市場預計下限水平，成交價慘淡，反映發展商睇淡後市，加上該地發展規
模龐大，投資金額大，風險較高，出價傾向保守，政府對項目的估價亦看淡，令地皮不至於流標
收場。預計項目落成後，以２﹒５％回報計，建築呎租５０元即可回本。

＊以低價批出地皮，反映政府調整底價免流標＊

　　美聯測量師行董事林子彬表示，是次批出項目的地價低於市場預期下限，相信與項目規模龐
大，投資額高，而且不准拆售等限制，以及入場門檻高有關，加上市場對後市態度保守，故亦僅
吸引兩家本地大型發展商及一財團入標競投。
　　他指，是次以低價批出地皮，亦反映政府在底價上亦按市況作出相應評估，故是次避免出現
流標，但仍然成為歷史以來批出最高金額的政府地皮。
　　林子彬指出，是次投得地皮的發展商在區內具發展經驗，掌握市場資訊，數據亦更為貼市，
估計與九龍站上蓋發展可帶來協同效應，故發展商出價亦相對積極，但由於目前市況環境，市場
對後市更傾向保守，而且項目不可拆售及長線投資風險，故出價審慎。是次亦是繼啟德地皮後，
反映政府跟隨市況釐定地皮底價，以乎合市場發展情況。（ｂｉ）

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