《經濟通通訊社２８日專訊》先施百貨在ｆａｃｅｂｏｏｋ發聲明指，經過內部溝通及研究
，因投放於電視廣播（ＴＶＢ）（００５１１）的廣告未能得到如期的效果，決定２０２０年不
會與ＴＶＢ簽訂廣告合約，並將會改用不同的宣傳渠道。
聲明指出，仍然會履行現有的合約至２０１９年１２月３１日，希望得到各位的體諒及理解
。
先施（００２４４）主席兼行政總裁馬景煊日前被指參與撐警活動，有網民要求先施停止在
ＴＶＢ落廣告，否則發起抵制。（ｂｉ）（ｚｚ）
28/11/2019 19:00
【修例風暴】先施：明年不會與ＴＶＢ續廣告合約
《經濟通通訊社２８日專訊》先施百貨在ｆａｃｅｂｏｏｋ發聲明指，經過內部溝通及研究
，因投放於電視廣播（ＴＶＢ）（００５１１）的廣告未能得到如期的效果，決定２０２０年不
會與ＴＶＢ簽訂廣告合約，並將會改用不同的宣傳渠道。
聲明指出，仍然會履行現有的合約至２０１９年１２月３１日，希望得到各位的體諒及理解
。
先施（００２４４）主席兼行政總裁馬景煊日前被指參與撐警活動，有網民要求先施停止在
ＴＶＢ落廣告，否則發起抵制。（ｂｉ）（ｚｚ）
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