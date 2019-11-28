【修例風暴】先施：明年不會與ＴＶＢ續廣告合約

《經濟通通訊社２８日專訊》先施百貨在ｆａｃｅｂｏｏｋ發聲明指，經過內部溝通及研究

，因投放於電視廣播（ＴＶＢ）（００５１１）的廣告未能得到如期的效果，決定２０２０年不

會與ＴＶＢ簽訂廣告合約，並將會改用不同的宣傳渠道。

聲明指出，仍然會履行現有的合約至２０１９年１２月３１日，希望得到各位的體諒及理解

。

先施（００２４４）主席兼行政總裁馬景煊日前被指參與撐警活動，有網民要求先施停止在

ＴＶＢ落廣告，否則發起抵制。（ｂｉ）（ｚｚ）

