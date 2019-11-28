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28/11/2019 08:59

【修例風暴】特區政府強烈反對《香港人權與民主法案》成美國法律

　　《經濟通通訊社２８日專訊》香港特別行政區政府今日（２８日）對《香港人權與民主法案
》以及另外一項有關香港的法案成為美國法律表示強烈反對，並對美方無視港方多次就兩項法案
提出的切實關注表示極度遺憾。兩項法案明顯干預香港的內部事務，既無必要，亦毫無理據，更
會損害香港和美國之間的關係和利益。
　　政府發言人說，兩項法案並不合理，當中《香港人權與民主法案》以人權及民主為名，但實
際上部分條文涉及出口管制和香港執行聯合國制裁措施，根本與香港的人權和民主無關。兩項法
案更會向示威者發出錯誤信息，無助緩和香港局勢。
　　發言人指，美國在香港擁有龐大經濟利益，包括在過去十年從香港賺取在美國的全球貿易夥
伴中最高的雙邊貿易順差，單是去年已超過３３０億美元。美國單方面改變對香港的經貿政策，
將會對雙方的關係及美國的利益產生負面影響。此外，香港和美國在出口管制及執法方面一向有
緊密合作。
　　發言人續稱，特區政府希望美國政府採取務實態度，以香港和美國的互惠關係和美國在香港
的利益為依歸，維持對香港的經貿政策和原則立場，繼續尊重香港作為一個單獨關稅地區的地位

　　發言人重申，外國政府及議會不應以任何形式干預香港特別行政區的內部事務。（ｃｌ）（
ｚｚ）

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