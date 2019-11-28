【區議會選舉】３名落選人指投票及點票不公或提選舉呈請

《經濟通通訊社２８日專訊》區議會選舉３名落選人對選舉投票和點票過程中，懷疑不公情

況表達不滿。元朗八鄉北落選人李根銘、青衣區盛康落選人趙寶琴和元朗屏山北的落選人羅庭輝

表示，他們分別以１５票、１００多票、和２票之差落敗。趙寶琴及羅庭輝稱會積極考慮選舉呈

請。

李根銘質疑當日票站主任的做法，包括容許晚上１０時半投票結束後，仍跑去票站的市民投

票，又一度不容許候選人在點票區觀察點票情況。之後他根據選舉指引提出質疑後，才被允許在

點票區監察，但當時第一個票箱已開箱。第一次點票結束後，他發現票數少了１０多票。票站主

任展示一個公文袋，稱有一些白票在內。李根銘表示從未在點票期間見過這個公文袋，後來更在

重新點票過程中發現袋內不只白票，亦有一些有問題和投票給他的選票。他對公文袋的來源感到

懷疑。

趙寶琴不滿票站主任將５００多張問題選票中，大部份票數視為有效票，最終決定只有３０

多票成為廢票。她由最初當選，變成以百多票之差落選。她要求重點，但票站主任沒有回應下自

行呈交點票結果。

羅庭輝則表示，在競選和選舉期間都懷疑出現不公情況。他表示有村民反映，無接受過他的

競選宣傳通函，根據規例他不能進入村內宣傳，可能有選民無從得知他是候選人。他又說，有選

民以威嚇性的態度與票站主任溝通，影響票站主任決定，包括監票人士起初以先到先得的形式入

場，最後改成兩個候選人雙方的支持者入場。（ｃｌ）（ｚｚ）

