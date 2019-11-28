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即市新聞

28/11/2019 19:15

《再戰明天》歐元區公布失業率及通脹數據，美股周五晚提早收市

　　《經濟通通訊社２８日專訊》歐元區公布失業率及通脹數據，周五（３０日）晚美股提早收
市。

＊美股周五晚提早收市，南韓宣布利率決定＊

　　周五晚，美股提早收市。
　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明晨（２９日）１２：３５ａｍ，歐洲央行執委科爾參加
巴黎經濟學院舉行的一場會議。明早４：００ａｍ，歐洲央行首席經濟學家連恩在一個晚宴上發
表講話。
明日，韓國央行召開貨幣政策會議，宣布利率決定。

＊歐元區公布失業率及通脹數據＊

　　在數據方面，明早７：３０ａｍ，日本公布１０月失業率，料維持於２﹒４％。
１：００ｐｍ，日本公布１１月消費者信心指數，料由３６﹒２升上３６﹒８。３：４５ｐｍ，
法國公布第三季國內生產總值，季率料維持於０﹒３％；年率料由１﹒４％降至１﹒３％。
　　４：００ｐｍ，台灣公布第三季國內生產總值，年率料由２﹒４％擴張至２﹒９％。
６：００ｐｍ，歐元區公布１０月失業率，料維持於７﹒５％。歐元區１１月消費者物價指數月
率料由０﹒１％收縮至負０﹒４％；年率料由０﹒７％升上０﹒９％。
　　８：００ｐｍ，巴西公布１０月失業率，料由１１﹒８降至１１﹒６％。同時，印度公布第
三季國內生產總值，年率料由５％放緩至４﹒５％。
　　９：３０ｐｍ，加拿大公布９月國內生產總值，月率料維持於０﹒１％；年率料由１﹒３％
升上１﹒４％；第三季國內生產總值（環比）料由３﹒７％下滑至１﹒３％。

＊中旅開東特別大會＊

　　在本港，明日，香港中旅（００３０８）和亞洲電視控股（００７０７）開股東特別大會。
盈健醫療（０１４１９）開股東會。
　　興利集團（００１１４）、德祥地產（００１９９）和民眾金融科技（００２７９）等派業
績。（ｈｏ）

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