【最貴地王】新地：中標高鐵商地意義非凡，分析料引大型港資參與

《經濟通通訊社２８日專訊》新鴻基地產（０００１６）獨資以４２２﹒３２億元投得西九

「巨無霸」商業地，成為香港史上最貴地王。新地主席郭炳聯表示，是次中標對新地及香港而言

皆意義非凡，集團有意邀請其他長線策略性投資者參與發展，為項目注入更豐富和多元化的資源

與概念。



＊郭炳聯：項目極為罕有，料發展為全新地標的綜合商業項目＊



郭炳聯續指，該地皮極為罕有，坐落於高鐵站上蓋，鄰近機場快綫、港鐵東涌綫和西鐵，是

四條鐵路交匯的交通樞紐。日後企業無論進駐該項目，抑或毗鄰的環球貿易廣場（ＩＣＣ），都

將受惠於此交通網絡，同時可令ＩＣＣ整體規模進一步擴大，發揮協同效應。

他預期，項目將發展為全新地標的綜合商業項目，提供超過８００萬平方呎甲級寫字樓、約

３００萬平方呎零售及文娛設施，以及五星級酒店，相信項目落成後可為集團提供穩定而可觀的

租金收入，進一步強化集團的長遠發展。

是次項目為近年本港近年來最大幅的商業用地，地盤面積高達６４﹒３萬平方呎，最高可建

樓面３１６﹒５萬呎。今年初該地皮估值高見逾１０００億元，惟因應近期社會氣氛愈趨緊張，

市場紛紛已下調其估值預測，介乎約３１６﹒５億至７９１﹒２億元，甚至認為有流標風險。



＊萊坊料新地較大機會引入大型港資及中資發展商參與項目＊



萊坊執行董事兼估價及諮詢部主管林浩文認為，新地有意邀請其他財團參與項目發展，估計

不是資金問題，主要是投資者能否為項目注入更豐富和多元化的資源與概念，以及未來優質的資

產管理及是有否「共同理念」，估計大型港資及中資發展商參與的機會較大，基金類的機會較少

，因為基金需要求有一定投資回報及資金回收期。（ｙｗ）

