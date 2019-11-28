【最貴地王】新地奪高鐵站商業地具戰略意義，市場對後市莫衷一是

《經濟通通訊社２８日專訊》新鴻基地產（０００１６）以４２２﹒３２億元奪得西九龍高

鐵站上蓋商業地，成為香港史上最貴地王，地皮每方呎樓面地價為１３３４５元。事實上，今年

接連有商業地皮以流標收場，加上近期香港政局持續不穩，市場原先對該地皮估值已愈看愈淡，

甚至憂慮有流標風險。而是次地皮中標價只略高於市場預期的下限，市場人士則看法不一，部分

認為項目順利批出，反映發展商對優質商業項目的渴求及對後市仍有信心，但亦有測量師指中標

價反映發展商對後市看法有保留。不過，是次新地擊敗長實（０１１１３）、以及信置

（０００８３）及九龍倉置業（０１９９７）等合組財團，奪得「巨無霸」高鐵站商業靚地，具

戰略性意義，將與毗鄰環球貿易廣場（ＩＣＣ）產生協同效應，勢成區內新地標，將進一步鞏固

新地西九商業王國。



＊商業地王鞏固新地西九商業王國，郭炳聯：中標高鐵商地意義非凡＊



新地主席郭炳聯表示，是次中標對新地及香港而言皆意義非凡，並有意邀請其他長線策略性

投資者參與發展，為項目注入更豐富和多元化的資源與概念，相信項目落成後可為新地提供穩定

及可觀的租金收入，進一步強化集團的長遠發展。

他指出，該地皮極為罕有，坐落於高鐵站上蓋，是四條鐵路交匯的交通樞紐，日後企業無論

進駐該項目，抑或毗鄰的環球貿易廣場（ＩＣＣ），都將受惠於此交通網絡，同時可令ＩＣＣ整

體規模進一步擴大，發揮協同效應。他又預期，項目將發展為全新地標的綜合商業項目，提供超

過８００萬平方呎甲級寫字樓、約３００萬平方呎零售及文娛設施，以及五星級酒店。



＊萊坊：新地「唔會買錯」，或引入大型港資及中資發展商參與＊



至於萊坊看法較積極，直指新地絕對「唔會買錯」。萊坊執行董事兼估價及諮詢部主管林浩

文認為，新地有意邀請其他財團參與項目發展，估計不是資金問題，主要是投資者能否為項目注

入更豐富和多元化的資源與概念，以及未來優質的資產管理及是有否「共同理念」，估計大型港

資及中資發展商參與的機會較大，基金類的機會較少，因為基金需要求有一定投資回報及資金回

收期。

他又指，是次項目順利批出，證明發展商對優質商業項目的渴求及對後市仍有信心。而是次

中標價比預期略低，但屬合理水平，預期項目總投資額約６５０至７００億。而中標發展商精於

商業項目發展及有豐富的營運及管理經驗，估計該地皮會發展成「高端綜合項目」，包括料會設

有寫字樓、超五星級酒店、零售及其他商業配套，長期租金回報率約３％至３﹒５％，預料資金

回收期約２０年至３０年。



＊測量師：政府因應市況調低底價，以避免出現流標＊



雖然新地力撐該地皮極為罕有，不過中原地產測量師張競達認為，項目每呎樓面地價僅約１

﹒３３萬元，貼近市場預計下限水平，反映發展商看淡後市，加上該項目發展規模龐大，投資金

額大，風險較高，令其出價傾向保守，而政府對項目的估價亦看淡，令地皮不至於流標收場。他

預計，項目落成後，以２﹒５％回報計，建築呎租５０元即可回本。

美聯測量師行董事林子彬亦認為，政府是次在底價上有按市況作出相應評估，以避免出現流

標情況。他認為，今次中標的發展商在區內具發展經驗，估計可與九龍站上蓋發展有協同效應，

令發展商出價亦相對積極，但由於目前市況環境，市場對後市更傾向保守，而且項目不可拆售及

長線投資風險，故出價審慎。

該幅巨無霸地盤面積高６４﹒３萬平方呎，最高可建樓面３１６﹒５萬呎，今年初該地皮估

值高見逾１０００億元，惟因應近期社會氣氛愈趨緊張，市場紛紛已下調其估值預測，介乎約

３１６﹒５億至７９１﹒２億元，每呎地價１萬至２﹒５萬元。（ｙｗ）

