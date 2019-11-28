【人權法案】佩洛西：美國會與香港市民團結站在一起

《經濟通通訊社２８日專訊》美國眾議院議長佩洛西在總統特朗普簽署《香港人權與民主法

案》後在社交平台Ｔｗｉｔｔｅｒ發推文置評，表示美國國會已向世界表明一個清晰信息，美國

會與香港市民團結站在一起，並完全支持香港市民追求民主。

佩洛西續指，民主黨與共和黨長期團結為中國的人民自由而奮鬥，無論是為西藏、維吾爾族

，以及香港市民，還是為內地許多勇敢的記者、人權律師、基督教徒和民主人士。她強調，如果

美國出於商業利益而不為中國的人權發聲，那麼美國將失去在其他地方發聲的道義權威。

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