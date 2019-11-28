《經濟通通訊社２８日專訊》美國眾議院議長佩洛西在總統特朗普簽署《香港人權與民主法
案》後在社交平台Ｔｗｉｔｔｅｒ發推文置評，表示美國國會已向世界表明一個清晰信息，美國
會與香港市民團結站在一起，並完全支持香港市民追求民主。
佩洛西續指，民主黨與共和黨長期團結為中國的人民自由而奮鬥，無論是為西藏、維吾爾族
，以及香港市民，還是為內地許多勇敢的記者、人權律師、基督教徒和民主人士。她強調，如果
美國出於商業利益而不為中國的人權發聲，那麼美國將失去在其他地方發聲的道義權威。
（ｃｗ）（ｚｚ）
28/11/2019 11:27
【人權法案】佩洛西：美國會與香港市民團結站在一起
《經濟通通訊社２８日專訊》美國眾議院議長佩洛西在總統特朗普簽署《香港人權與民主法
案》後在社交平台Ｔｗｉｔｔｅｒ發推文置評，表示美國國會已向世界表明一個清晰信息，美國
會與香港市民團結站在一起，並完全支持香港市民追求民主。
佩洛西續指，民主黨與共和黨長期團結為中國的人民自由而奮鬥，無論是為西藏、維吾爾族
，以及香港市民，還是為內地許多勇敢的記者、人權律師、基督教徒和民主人士。她強調，如果
美國出於商業利益而不為中國的人權發聲，那麼美國將失去在其他地方發聲的道義權威。
（ｃｗ）（ｚｚ）
|國際動態28/11/2019
網購當道 美百貨「黑五」未樂觀
|生財有道27/11/2019
【進擊的豬】「豬二哥」略歇氣恐再轉升 抑飛漲三招各有所難
|FOCUS27/11/2019
【FOCUS】總理吹風「十四五」 小康之後劇變將至
|生財有道27/11/2019
《開市Good Morning》黃麗幗：中生製藥前景佳未需拋售
|中國故事27/11/2019
【駐滬專訪】電子商務法實施近一年 「雙11」退貨方便投訴有門
|生財有道27/11/2019
品牌代言新趨勢，「虛擬網紅」真商機
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰