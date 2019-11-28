《經濟通通訊社２８日專訊》美國總統特朗普已簽署《香港人權與民主法案》，匯豐亞太區
業務策略及經濟顧問梁兆基出席電台節目指，法案簽署後對香港經濟影響有限，但承認長遠會影
響投資信心，又預期嚴格執行法案空間不大，商界未有太大憂慮。
他表示，受到內外因素影響，本港今年初起經濟出現下滑及本港經濟負增長已成定局，料明
年或有輕微正增長，主要由於低基數及市場遂步適應中美貿易戰的影響，不過最終仍要視乎示威
活動發展。
他又預期聯儲局並無減息壓力，在明年大選前利率將保持穩定。（ｊｏ）（ｚｚ）
28/11/2019 15:29
【人權法案】匯豐梁兆基：簽署人權民主法案對香港經濟影響有限
《經濟通通訊社２８日專訊》美國總統特朗普已簽署《香港人權與民主法案》，匯豐亞太區
業務策略及經濟顧問梁兆基出席電台節目指，法案簽署後對香港經濟影響有限，但承認長遠會影
響投資信心，又預期嚴格執行法案空間不大，商界未有太大憂慮。
他表示，受到內外因素影響，本港今年初起經濟出現下滑及本港經濟負增長已成定局，料明
年或有輕微正增長，主要由於低基數及市場遂步適應中美貿易戰的影響，不過最終仍要視乎示威
活動發展。
他又預期聯儲局並無減息壓力，在明年大選前利率將保持穩定。（ｊｏ）（ｚｚ）
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