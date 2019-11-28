【本港經濟】ｊｏｂｓＤＢ調查預計明年上班族平均僅加薪２﹒７％

《經濟通通訊社２８日專訊》ｊｏｂｓＤＢ公布最新調查報告，發現明年打工仔平均加薪幅

度預計僅得２﹒７％，而加薪幅度最高的行業為電訊（５％）、電子商務（４﹒８％）以及醫療

╱製藥（４﹒１％）。展望明年下半年，１２％的受訪企業認為屆時就業市場將比現時活躍，但

仍有２３％持觀望態度。



＊近半數受訪企業對未來就業市場感悲觀＊



該調查於今年９月訪問了本港３５６家商業機構，近一半受訪企業（４７％）對未來就業市

場採取較悲觀的態度，認為明年首季的就業市場將較目前淡靜，另有１０％表示不肯定，３４％

就持平。只有９％的企業仍相信明年首季的情況會較現時為佳。此外，計劃在下一年度首季增加

人手的企業百分比，由去年同項調查所得的３８％下滑到２４％；打算凍結招聘的百分比就由

２４％攀升至３５％；而減少人手的百分比則由３％上升到７％。



＊部分工種仍錄得按年升幅超過六成＊



表示會增聘人手的企業來說，最渴求的工種人才包括行政與人力資源（２９％）、會計

（２８％）、市場營銷和品牌（１６％）、公司銷售與業務發展（１３％），其他專業服務

（１３％）、一般管理（１２％）和資訊科技（１２％）。它們聘請新員工的主要原因包括支持

公司業務發展（６９％）、填補離職員工的空缺（４４％），以及有新加職務或新技能需要

（３９％）。



＊四分之一企業已推行在家辦公＊



僱員福利方面，是次調查發現，香港有近四分之一（２４％）的僱主有推行僱員在家辦公的

相關措施。這些企業當中，絕大部分（８３％）容許員工在公共交通服務停頓時留在家工作，亦

有８１％會在惡劣天氣執行相關措施。其餘讓僱員在家辦公的情況包括：其他原因導致交通往返

困難（５１％）；以及個人原因（４９％）。（ｂｎ）

