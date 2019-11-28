《小傳日記》侵侵突襲簽法案，魚缸表現好難看！

《小傳日記》今日就係花旗國感恩節，美股三大指數隔晚（２７日）再破頂。然後，侵侵失

驚無神咁簽咗《香港人權與民主法案》，「孖屐」擔心會影響到中美兩國簽唔簽得成首階段貿易

協議，累香江魚缸今朝低開１９０點，報２６７６３點，好彩嘅後已經係全日最低位，一度守唔

住百天線（２６７７９點）同十天線（２６７８０點）。早段有ＱＱ（００７００）同本地磚頭

佬撐市，魚缸跌幅收窄不單止，仲一度反彈３７點，報２６９９１點，為全日最高水位。

但「孖屐」始終對憂慮中美貿談會有差池，魚缸隨Ａ場跌返落去，最終埋單無咗６０點或唔

夠半巴仙，報２６８９３點，但十天線同百天線失而復得。主板成交７６１﹒７８億銀，較上日

減少約半巴仙。國貨收報１０５６１點，趴低５８點或半巴仙。

Ａ場方面，上證綜指報２８８９點，跌１３點。深成指報９６２２點，跌２６點。兩市成交

合共３１７９億人仔，較噚日少咗逾半巴仙。

重磅藍戰士方面，ＱＱ（００７００）新推出社交軟件「有記」，全日揚１巴仙，報３３８

銀；大象（００００５）打算轉移客戶資產去區塊鏈託管平台，全日軟唔夠半巴仙，報５８﹒８

銀；生發發（００３８８）見漲１巴仙，報２５０﹒４銀；ＡＩＡ（０１２９９）升半巴仙，報

８０﹒２銀；建行（００９３９）軟唔夠半巴仙，報６﹒４銀。

另外，今日大摩同美銀美林齊齊唱好融創（０１９１８），大讚佢買起雲南省城市建設投資

集團持有嘅兩間子公司，全日漲超過２巴仙，報３８﹒９銀，係表現最好嘅國貨佬！



＊人權法案簽出口佬被淹，唉瘋出大屏舜宇好歡迎＊



侵侵簽《香港人權及民主法案》，「孖屐」擔心中美貿議談判再起波瀾，出口佬全日受壓。

創科（００６６９）挫半成，報５８﹒９５銀，係表現最差藍戰士！申洲（０２３１３）跌４巴

仙，報１０５銀，係表現最差國指佬！耐世特（０１３１６）挫逾５巴仙，報６﹒６６銀；萬洲

（００２８８）蒸發１巴仙，報８﹒２８銀；敏華（０１９９９）軟唔夠巴仙，報５﹒７２銀。

泡菜國爆料話，蘋果將會喺出年推出更多尺寸嘅「唉瘋」，包括５﹒４英寸、６﹒１英寸、

６﹒７英寸，當中６﹒７英寸將會係蘋果所有手機型號中最大嘅尺寸。手機設備佬跟漲，舜宇（

０２３８２）醒目升４巴仙，報１３１﹒６銀，係全日表現最好嘅藍戰士！瑞聲

（０２０１８）漲近３巴仙，報５６﹒２銀；富智康（０２０３８）升超過兩巴仙，報１﹒３１

銀；華顯光電（００３３４）無升跌，報０﹒４９５銀；丘鈦（０１４７８）趴低１巴仙，報

１１﹒８６銀；高偉電子（０１４１５）蒸發１巴仙，報１﹒１８銀。



＊阿里獲升價估值不停加，電訊表現弱５Ｇ較跳躍＊



阿里系魚毛今日各走各，而大佬阿里巴巴（０９９８８）噚日就有匯證首予佢「買入」評級

，同時畀「他屐」２４１蚊，今日埋單繼續起飛近６巴仙，報２０４銀，入缸三日已經升咗一成

六，勁！阿里健康（００２４１）獲中金睇好，升佢８巴仙「他屐」至１０﹒９銀，同維持「跑

贏行業」評級，全日踼高逾６巴仙，報９﹒１２銀。高鑫零售（０６８０８）彈起唔夠半巴仙，

報９﹒０６銀。不過，阿里影業（０１０６０）中期虧損擴大至約３﹒９億人仔，成績咁曳搞到

佢埋單軟近１巴仙，報１﹒３銀。神州動向（０３８１８）仆低逾３巴仙，報０﹒８７銀。

神州電訊佬同５Ｇ佬表現都喺一般般，其中，中聯通（００７６２）趴低近３巴仙，

報６﹒９銀，盤中低見６﹒８６銀，創近十年新低，慘！中通服（００５５２）軟腳唔夠半巴仙

，報５﹒３８銀。神州電信（００７２８）唔見近１巴仙，報３﹒０３銀。中興通訊

（００７６３）就小跳唔夠半巴仙，報２１銀。神州鐵塔（００７８８）有高佬撐實，升佢「他

屐」同叫「掃貨」，埋單就彈起近１巴仙，報１﹒６３銀。



＊旅客恐縮水賭股難進取，藥價急急降藥佬好沮喪＊



馬交（澳門）下個月２０號就係慶祝回歸神州廿周年嘅大日子，但瑞信就出咗報告話，馬交

自上星期五（２２日）開始就收緊訪澳旅客嘅安排，預計會影響馬交貴賓廳同優越中場客人嘅到

訪咁話，缸友收到風即刻掟貨散水，一哥銀娛（０００２７）跣低逾２巴仙，報５２﹒５５銀。

美高梅（０２２８２）蒸發逾兩巴仙，報１１﹒７８銀。金沙（０１９２８）唔見左逾１巴仙，

報３７﹒３５銀；永利馬交（０１１２８）同澳博（００８８０）都係唔見咗約２巴仙，報

１７﹒４６銀同８﹒０２。

醫藥佬近排相當運滯，隨住新版國家醫保藥品目錄正式出爐，係帶量採購下，新增嘅７０個

藥品，平均降價接近六成一，全線街坊幾乎全線插水，綠葉製藥（０２１８６）走低逾２巴仙，

報６﹒１４銀；四環醫藥（００４６０）蒸發超過４巴仙，報０﹒９１銀。中生製藥

（０１１７７）早段一度唔見逾４巴仙，但埋單跌幅收窄至近一巴仙，報１０﹒６２銀。石藥（

０１０９３）軟近半巴仙，報１９﹒７４銀。請請！



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