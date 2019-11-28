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即市新聞

28/11/2019 14:43

《真知灼見－溫灼培》澳洲央行擺下量寬門檻

　　《真知灼見》澳洲央行行長洛威昨天（２６日）以「海外央行的量寬經驗」為題發表講話，
他認為量寬政策不適合澳洲，但亦同時指出，假如澳洲息率降至０﹒２５％，往下如要進一步推
寬鬆貨幣政策改善經濟，他也會考慮購買政府債券，但不會購入企業債券。他亦拒絕把澳洲息率
降至負息水平。眾所周知，今年內澳洲央行減了三次息，把現時澳洲官方息率降至０﹒７５％水
平。也是說，如澳洲要推行量寬政策，其還需減多兩次息。

＊澳洲下周二減息機會低＊

　　澳洲面對當地工資增長緩慢，市場普遍預期往後央行還有減息可能。據澳元利率期貨價格變
化顯示，澳洲央行下次減息日期料最快有待明年２月的議息會，其減息機會率有六成；但對於下
周二（３日）議息會，市場估減息機會只有１２％，即是相當低。大家要注意，澳洲央行１月份
是沒有議息會，所以繼今年１２月後，便是明年２月的議息會。

＊等待中美貿易談判結果＊

　　洛威上述言論雖平淡，但暫未見對澳元帶來太大壓力。始終市場焦點主要集中在中美貿易談
判上，預期中美快將達成階段性協議，市場不願現階段全面放棄澳元。預料澳元暫於６８美仙上
落，等待中美貿易談判結果。一旦中美達成貿易協議，究竟可對澳元帶來多大刺激，就要看中美
可達成一個多大的和解方案，及有多少關稅可被撤銷。筆者估計，中美協議一旦達成，澳元重上
７０美仙的機會仍高。至於澳元的較大支持則估計在６７美仙。
《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

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