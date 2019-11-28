《積金攻略－梁潘月寶》預設投資策略，應對人口老化

《積金攻略》眾所周知，現時全球人口壽命愈來愈長，根據世界衛生組織的報告，全球人口

平均壽命達７２歲。長壽當然是好，然而亦意味著退休生活時間增長，所以我們更加要好好規劃

退休儲備。

強積金作為退休儲蓄的重要支柱，在應付長時間退休生活開支方面，扮演著舉足輕重的角色

。在強積金投資選擇中，有沒有一些穩中求勝的選項，有效幫助強積金成員積累充裕的資金，迎

接精彩銀齡生活？



＊「預設投資策略」回報理想＊



強積金「預設投資策略」俗稱「懶人基金」，是一個標準及設有收費上限的強積金投資策略

，近年的投資表現相當理想。截至今年９月底，「預設投資」下的「核心累積基金」和「６５歲

後基金」在過去一年的回報率分別錄得３﹒４％和７﹒７％，跑贏同類型的混合資產基金。

截至２０１９年６月底，近２００萬個強積金帳戶投資於「預設投資」或旗下的基金，總資

產值近４００億元，看來大家已經用實際行動，為「預設投資策略」投下信任一票。

「預設投資策略」成績亮麗，滾存得到的資產便可以應付退休生活開支，有助減低人口老化

帶來的問題。另一方面，我們認為即使已退休，如果沒有逼切需要，成員也可考慮將強積金全數

保留在帳戶中，繼續進行投資，一方面避免太早花費強積金；另一方面資金放在投資市場，可望

持續增值，持盈保泰，退休儲蓄效果更佳。



＊自動調節風險，資產穩健增長＊



而且，「預設投資策略」的特點是自動調節風險，隨著成員年齡增長而自動減少投資於較高

風險資產，並相應增加投資於較低風險資產，藉此平衡投資風險。此舉可避免成員承受過大風險

，令資產穩健增長，成為可持續的退休計劃。

「預設投資策略」風險管理亦體現於投資項目上，基金履行環球分散的投資原則，並運用不

同類別的資產，包括環球股票、固定收益、貨幣市場工具和現金，以及強積金法例容許的其他類

別資產。環球投資有效分散地域風險，如果有些地區忽然政經局勢不穩，亦有其他投資平衡回報

，不致令投資組合表現過於波動。

雖然「預設投資策略」並不提供本金或回報保證。不過，其基金的回報可與參考投資組合作

比較，而參考投資組合則由富時強積金環球指數、花旗強積金世界國債指數，以及現金或貨幣市

場工具組成。假設「預設投資策略」首年的回報與參考投資組合的回報相差超過２﹒５個百分點

，受託人須在基金便覽向成員解釋，這樣便可以規管甚至推動受託人，更努力維持理想的投資表

現。

「預設投資策略」是一個現成及低收費的投資策略，主要為沒有時間或不懂作出投資選擇的

成員而設。成員若認為此策略符合個人需要，亦可主動選擇。如在選擇強積金基金上有任何問題

，可向理財顧問查詢，為自己建立更豐盛的長線退休儲備。

《康宏金融集團首席產品及策略總監 梁潘月寶》

