中美貿談恐生變，港股跌６０點報２６８９３，十天百天線失而復得

《經濟通通訊社２８日專訊》美國股市周三（２７日）連續第３日創收市新高，惟美國總統

特朗普簽署《香港人權及民主法案》，中美貿易戰可能再起暗湧，港股今早低開１９０點，報

２６７６３，幸已是全日最低位，失守百天線（２６７７９點）及十天線（２６７８０點）。

隨著資金繼續追捧阿里巴巴（０９９８８），略微帶旺市場氣氛，港股一度重拾升勢最多反

彈３７點，高見２６９９１點。不過，市場依然憂慮特朗普簽署法案後會令中美關係轉差，拖累

貿易相關股如創科（００６６９）及申洲（０２３１３）表現受壓。

另外，中移動（００９４１）及聯通（００７６２）雙雙創新低，港股午後大部分時間均維

持跌勢，最終全日走低６０點或０﹒２２％，報２６８９３點，但十天及百天線失而復得。主板

成交７６１﹒７８億元，較昨日增加０﹒６％。國指收報１０５６１點，跌５８點或

０﹒５５％。

Ａ股受壓，上證綜指收報２８８９，下跌１３點或下跌０﹒４７％。深成指報９６２２，下

跌２６點或下跌０﹒２７％。兩市成交３１７９億人民幣，較昨日跌近一成一。



＊阿里上市以來升一成六，小米績後走高２％＊



阿里巴巴連日獲大批資金掃貨，全日盤中高見２０４﹒２元，全日漲５﹒５９％，報

２０４﹒０元，上市三日進帳１６％。其他阿里系股份則個別發展，阿里健康（００２４１）走

高６﹒１７％，報９﹒１２元。阿里影業（０１０６０）軟０﹒７６％，報１﹒３０元。中國動

向（０３８１８）走低３﹒３３％，報０﹒８７元。高鑫零售（０６８０８）升０﹒２２％，報

９﹒０６元。

其他新經濟股亦有資金追捧，美團（０３６９０）升２﹒２１％，報１０６﹒５元，盤中高

見１０６﹒９元，創上市新高。小米（０１８１０）首三季純利７６億人幣，按年跌２５％；第

三季則按年多賺１﹒０５％至２５﹒２５億人幣。中金花旗其後指，小米季績勝預期，全日漲１

﹒８３％，報８﹒８９元。美圖（０１３５７）挫４％，報１﹒４４元，盤中低見１﹒４３元創

上市新低。眾安在線（０６０６０）走高４﹒３４％，報２７﹒６５元。

貿易相關氶普遍受壓，創科蒸發５﹒０７％，報５８﹒９５元；申洲跌３﹒６７％，報

１０５﹒０元，兩者均為跌幅最大藍籌，後者更同時為跌幅最大國指股。耐世特（０１３１６）

走低５﹒２６％，報６﹒６６元。敏華（０１９９９）軟０﹒３５％，報５﹒７２元。



＊中移動中聯通同創新低，舜宇瑞聲領漲藍籌＊



重磅股個別發展，騰訊（００７００）升０﹒９％，報３３８元。港交所（００３８８）漲

０﹒８９％，報２５０﹒４元。友邦（０１２９９）揚０﹒５％，報８０﹒２元。匯控

（００００５）跌０﹒２５％，報５８﹒８元。建行（００９３９）走低０﹒３１％，報６﹒４

元。平保（０２３１８）蒸發０﹒９３％，報９０﹒３５元。

中資電訊股跌勢明顯，高盛下調中移動（００９４１）目標近６％，由７０元降至６６元，

維持中性評級，全日挫１﹒６３％，報６０﹒３元，盤中低見６０﹒０５元，創自近２０１４年

中以來新低。中聯通（００７６２）急跌２﹒６８％，報６﹒９元，盤中低見６﹒８６元，創近

十年新低。中電信（００７２８）軟０﹒６６％，報３﹒０３元。長飛光纖（０６８６９）走低

０﹒７８％，報１２﹒７６元。中興通訊（００７６３）窄幅升０﹒２４％，報２１元。

市傳蘋果下代手機尺寸更大，有望延續ｉＰｈｏｎｅ １１的銷情，手機設備股全線造好，

舜宇（０２３８２）升４﹒２％，報１３１﹒６元；瑞聲（０２０１８）揚２﹒５５％，報

５６﹒２元，兩者包辦表現最佳藍籌。丘鈦（０１４７８）跌１﹒１７％，報１１﹒８６元。富

智康（０２０３８）走高２﹒３４％，報１﹒３１元。

內房股個別發展，融創（０１９１８）升２﹒２３％，報３８﹒９元，為表現最佳國指股。

中梁控股（０２７７２）揚２﹒４８％，報６﹒２元，盤中高見６﹒４２元兼破頂。碧桂園

（０２００７）無升跌，報１１﹒２４元。中海外（００６８８）同樣無升跌，報２６﹒８元。

新城發展（０１０３０）升２﹒４１％，報８﹒４９元。

中海重工（新）（００６５１）急升５３﹒４５％，報０﹒１７８元，為升幅最大個股。飛

尚無煙煤（０１７３８）乾跌３６﹒２２％，報１﹒１８元，為跌幅最大個股。（ｔｔ）

