《缸邊麗評－熊麗萍》平保高層過檔友邦……

《缸邊麗評》友邦保險（０１２９９）宣布委任李源祥為集團首席執行官兼總裁；李氏是由

平保（０２３１８）過檔到友邦保險，由於集團正積極拓展內地市場，令市場對友邦有新憧憬，

消息即時支持友邦保險股價上升亦屬合理。

李源祥擁有逾３０年保險業的經驗，２００４年加入中國平安保險集團，在加入平安保險

集團前，他集中在亞洲壽險市場方面發展，這與友邦保險的國際業務（尤其在亞太區業務）頗為

配合。李氏在帶領平保業務發展期間，也應對處理內地監管機構對銀保渠道的銷售，以及「萬能

險」銷售的限制及改革。筆者相信他對於內地保險業市場及政策的認識及經驗，對友邦在拓展內

地業務方面有一定的幫助；至低限度亦可縮減集團在揣摩擴展內地市場的時間，而這個也是市場

對友邦今次委任發出正面反應的原因。



＊李源祥助友邦拓內地市場＊



在基本業務方面，友邦保險早前公布第三季總加權保費收入８１﹒６８億美元，較去年同期

上升８％，集團在產品及地區業務組合上的調整，令第三季邊際利潤率上升６個百分點，與上半

年的整體趨勢相若。由於香港業務是集團的主要盈利貢獻者，而近月本港的社會事件令其保費及

新業務價值亦受負面影響，股價相應下跌；但筆者看好其內地業務發展潛力，相對於其他外資在

內地保險業務發展，集團亦有先行者優勢，其中長線投資價值較高。



＊陸敏將主管平保保險及綜合金融業務＊



李氏離任平保，短期或對平保旗下員工及市場有心理上的影響。平保已宣布委任目前主管保

險業務及個人綜合金融業務的陸敏接替李源祥，陸氏在平保已有逾２０年經驗，對集團的業務及

運作熟識，加上集團早於１９９５年開始已推動海外人才引進工作，吸納不同人才及提升專業化

發展；而管理架構及團隊亦已相當系統化，有助減低今次高層人士變動對集團的影響

。因此，大家亦不必對李氏的離任而過分敏感。

集團今年首三季新業務價值增長４﹒５％，而這個數字亦顯示管理層早前表示今年全年新業

務價值增達７﹒３％仍有距離，達標機會甚微，令股價短期難有突破，宜持貨觀望。

《駿達資產管理 投資策略總監 熊麗萍》



＊筆者持有友邦保險股份

