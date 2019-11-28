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即市新聞

28/11/2019 15:33

《股金豐采－涂國彬》風險偏好升溫，日圓回吐漲幅

　　《股金豐采》市場的焦點繼續在中美貿易談判上。最新又有樂觀進展，特朗普表示中美達成
貿易協定已到最後階段。風險偏好再度升溫。ＶＩＸ從１０月開始自高位回落，已經跌至１２水
平下方。歐美股市造好，避險資產回落。
　
＊日圓或下試１１０＊
　
　　日圓不斷回吐漲幅。美元兌日圓在８月反覆測試１０６，隨後開始自低位反彈，從１０月中
已經升至１０８水平之上。近期隨著市場情緒改善，日圓連續回落五日。美元兌日圓在企穩５０
日線之後動能增強，１１月２６日更是突破２００日線，高見１０９﹒２１，最終升至
１０９﹒０５。短線有望延續升勢，將測試１１０。
　
＊美元料續反彈＊
　
　　美匯指數從１０月高位加速回落，跌穿５０、１００和２００日線後，在９７水平找到支持
。近日雖然升至５０日線，動能有限，１１月２６日結束五日連陽，好在目前能守住９８水平。
在部分經濟數據仍好於預期下，投資者沒有之前那麼擔心美國經濟前景。與此同時，美聯儲在多
個場合表態短期內不會有減息，美匯指數短線內仍有反彈空間，只是想要突破年內新高不容易。
　
＊英鎊待大選和脫歐談判＊
　
　　歐元則繼續在下行趨勢中。歐元區、德國等經濟數據仍疲弱，加上地緣政治風險，這些都令
歐元面對壓力。短線正在測試１﹒１支持，進一步下探概率大。此外，英鎊從１０月１０日開始
明顯增強上行動能，主要有「脫歐」協定的好消息支持。但從１０月下旬開始，步入１﹒２至
１﹒３的運行區間，並沒有明確的方向，等待下個月英國的大選以及「脫歐」的進程。
《永豐金融資產管理董事總經理　涂國彬》（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）
　
＊　涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

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