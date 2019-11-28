《神州經脈》涉港法案簽署成法，中美貿協隱憂再臨，Ａ股成交冰封

《神州經脈》美國總統特朗普於感恩節前夕正式簽署《香港人權與民主法案》，盡管法案生

效已是預料中事，但特朗普的簽署，就足以令中美關係再變差。投資氣氛凝固至冰點，滬深兩市

成交僅３１５９億元（人民幣．下同），按日跌１０﹒６％，創下自今年２月１日以來成交新低

，也是豬年以來成交最低的交易日。

滬深股市今早小幅低開，盤中穿二千九，午後跌幅再稍微擴大，滬綜指全日跌０﹒４７％，

報２８８９﹒６９點，時隔三個交易日後再於收市時段失守二千九關。深成指跌０﹒２７％。

《香港人權與民主法案》要求美國國務卿每年向國會提交報告，審視香港是否仍然有足夠的

自治權享受美國給予的特殊待遇，包括繼續被視為獨立關稅區，並對打壓香港自由的人士進行制

裁。



＊今日新聞精選＊



１﹒美國總統特朗普正式簽署《香港人權與民主法案》，引來中國高度不滿及強烈反彈，外交部

、外交部駐港公署、港澳辦、香港中聯辦等機構都先後發聲表明反對及譴責。外交部副部長還召

見美國駐華大使提出嚴正交涉和強烈抗議。



２﹒中國商務部發言人高峰在例行記者會被問及，《香港人權與民主法案》會否令中美更難達成

協議，他表示，相關部門已就有關法案表明嚴正立場，中美磋商若有進一步訊息會再發布。商務

部重申國務院副總理劉鶴在１１月１６日與美國貿易代表萊特希澤、財長努欽通話，目前沒進一

步訊息透露。



３﹒外交部發言人耿爽被問到如何反制美方時，他強烈敦促美方不得實施該法，以免影響中美關

係和兩國在重要領域的合作，至於反制措施有哪些、何時出台，「請保持關注，該來的早晚會來

」，未有提供細節。



４﹒中國銀行研究院在京發布《２０２０年度經濟金融展望報告》。《報告》認為，２０１９年

中國經濟發展面臨的內外部環境更趨複雜，經濟下行壓力增大，前三季度ＧＤＰ增長６﹒２％，

預計全年增長６﹒１％左右。



５﹒商務部新聞發言人高峰表示，今年以來，除了沃爾瑪公司以外，還有一批跨國零售企業加大

了在中國零售的投資。中國的商業零售市場是開放的，也是迅速增長的，將繼續為包括外資企業

在內的各類市場主體營造更加市場化、法治化、國際化的營商環境。



６﹒國內豬肉價格回落明顯，商務部新聞發言人高峰在例行發布會表示，將採取措施確保豬肉價

格穩定。繼續鼓勵優質肉類進口和投放中央儲備肉，下一步將繼續鼓勵進口企業拓展多元化進口

來源，優質肉類的進口，做好元旦春節期間儲備肉投放準備工作，繼續投放中央儲備肉。



７﹒德國總理默克爾表示，不應完全禁止華為參與５Ｇ項目，同時呼籲歐洲國家在對中國以及

５Ｇ項目問題上採取共同立場。她又補充，德國一直主張公平、自由的競爭，這種競爭是基於事

實，並非僅僅根據不同的政治制度所施加限制。



８﹒烏蘭察布市四子王旗江岸蘇木江岸嘎查１名牧民２７日在四子王旗人民醫院就診期間，經國

家和自治區專家會診，確診為腺鼠疫病例，目前已在當地醫院隔離救治，病情平穩，相關防控措

施已落實，對４名密切接觸者已按要求進行隔離醫學觀察，目前無發熱等異常。另外，北京市全

面啟動全市統一滅鼠行動，由２１日持續至本月底，集中清除各類媒介生物的孳生地。（ｃａ）

