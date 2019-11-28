《鍾之日記》感恩節魚缸跌，人權法遭譴責



《鍾之日記》１１月２８日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



正值中美貿易談判關鍵時刻，美國總統特朗普於當地時間周三（２７日）正式簽署《香港人

權與民主法案》，法案正式成法生效。特朗普在聲明指，簽署法案是出於對國家主席習近平、中

國以及香港人的尊重。不過，法案迅即引來中方強烈反彈，香港特區政府對此表示極度遺憾，認

為法案明顯干預香港的內部事務，既無必要，亦毫無理據。中國外交部、外交部駐港公署、港澳

辦、香港中聯辦等機構先後發聲明強烈譴責，外交部嚴厲警告中方將予以堅決反制，一切後果必

須由美方承擔。外交部副部長還召見美國駐華大使提出嚴正交涉和強烈抗議。

早前曾經咒罵法案是「廢紙一張」的《人民日報》暫沒發聲，但《環球時報》已抨擊法案是

對中國國家主權的侵犯，強調帶不來美對港的管治權。

根據法案內容，美國需要最少每年對香港是否擁有足夠自治權進行確認，包括繼續被視為獨

立關稅區，並對打壓香港自由的人士進行制裁，否則將重新審視其貿易特殊地位資格，此或重創

香港經濟。不過，美媒分析指，法案亦對美國帶來打擊，香港是中國唯一的半民主司法管轄區，

倘廢除香港特殊貿易地位，意味美企失去進入中國市場的安全方式，而數據顯示，美國在去年最

大的貿易順差是與香港的貿易，高達３１１億美元。倘廢除香港特殊貿易地位，這些貿易恐大受

打擊。



＊港股走低，Ａ場成交大跌＊



感恩節前的「法案大禮」，中美關係再變差，香江魚缸今早低開１９０點，報２６７６３，

幸已是全日最低位，隨著資金繼續追捧阿里巴巴（０９９８８），略微帶旺市場氣氛，港股一度

重拾升勢最多反彈３７點，不過最終全日走低６０點或０﹒２２％，報２６８９３點，主板成交

７６１﹒７８億元，較昨日增加０﹒６％。

阿里巴巴連日獲大批資金掃貨，全日盤中高見２０４﹒２元，全日漲５﹒５９％，報

２０４﹒０元，上市三日進帳１６％。

滬深股市今早小幅低開，盤中穿二千九，午後跌幅再稍微擴大，滬綜指全日跌０﹒４７％，

報２８８９﹒６９點，時隔三個交易日後再於收市時段失守二千九關。深成指跌０﹒２７％。投

資氣氛凝固至冰點，滬深兩市成交僅３１５９億元人民幣，創下自今年２月１日以來成交新低，

也是豬年以來成交最低的交易日。



＊融創撿便宜買二手貨，小心吃太飽＊



融創中國（０１９１８）昨晚公布，以代價約１５２﹒６９億元人民幣，向雲南城投

（滬：６００２３９）收購環球世紀及時代環球各５１％股權，交易將以集團內部資源撥付。融

創的收購對象包括成都、武漢、長沙及昆明等城市的１８個項目，總建築面積約３０７１﹒６萬

平方米，可售建築面積約２７７１﹒６萬平方米，未售建築面積約２３９０﹒１萬平方米。其中

最矚目的項目是號稱「全球第一大單體建築」的成都環球中心，總建築面積近２００萬平米，可

以容納超過１萬個停車位，其寫字樓入駐企業已接近３０００家。

值得留意的是，融創透露集團從交易中獲得利潤約７１﹒４３億元人民幣，由此可見融創今

次是撿了一個大便宜，不過代價就是支付代價及後續項目開發所帶來的債務壓力。融創全日升

２﹒２％，報３８﹒９元。

另一方面，雲南城投作為一個坐擁千億資產的國營地產商，為何要淪落到賤賣資產的局面呢

？首先，雲南城投的確有嚴重的財政壓力，公司今年首三季盈轉虧１０﹒６３億元人民幣，９月

底資產負債比率已超過九成；另外，公司前董事長許雷被指是落馬高官秦光榮的好友，他於５月

曾主動投案，公司可能成為地方政治鬥爭的受害者。



＊新版醫保目錄出爐，麗珠醫藥上榜走高＊



國家醫療保障局、人力資源和社會保障部公布今年的《國家基本醫療保險、工傷保險和生育

保險藥品目錄》，目錄共收錄藥品２７０９種。與２０１７年版相比，其中調入藥品２１８種，

調出藥品１５４種。新版目錄將於明年１月１日正式實施。

新版國家醫保藥品目錄中，另有７０種藥品加入到醫保報銷的行列，此外有２７種藥品「續

約」，共９７種藥品將全部納入醫保目錄乙類藥品範圍。新增的７０種藥品，價格平均下降

６０﹒７％；續約的２７個藥品，價格平均下降２６﹒４％ 。使得患者個人負擔減少８０％以

目錄出爐後，多家藥企都公布旗下有藥品上榜。信達生物（０１８０１）宣布，集團與禮來

公司共同開發的創新藥物達伯舒（信迪利單抗注射液）被列入新版國家醫保目錄乙類範圍。根據

官方公告顯示，信迪利單抗是唯一成功列入國家醫保目錄的ＰＤ－１抑制劑。

而麗珠醫藥（０１５１３）、華潤醫藥（０３３２０）等亦公布有產品獲納入。

醫藥股今日走勢分化，麗珠醫藥漲３﹒５％，白雲山（００８７４）漲３﹒４％，金斯瑞生

物科技（０１５４８）亦升３％；惟中國中藥（００５７０）及藥明康德（０２３５９）跌

０﹒８％，華潤醫療（０１５１５）跌１﹒６％，綠葉製藥（０２１８６）挫２﹒１％，四環醫

藥（００４６０）更瀉４﹒２％。



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