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即市新聞

28/11/2019 09:05

《投資心得－潘鐵珊》中滙擁大灣區優勢，未來有更穩健的增長

　　《投資心得》中滙集團（００３８２）旗下的三所高等教育學院的總學生人數達３﹒２７萬
人，一直保持上升趨勢。截至今年八月底止的年度業績公告當中，收入錄得７﹒０４億人民幣，
增長達１０﹒７％；而受惠廣東財經大學華商學院學生人數增長及平均學費上升，純利上升
３４﹒１％至２﹒２億人民幣，表現相當可觀。

＊旗下華商學院畢業生初次就業率逾九成七＊

　　財務方面，集團於今年的毛利率及資產回報率均較去年有所提升，而現金流量亦尚算充足能
維持未來需要。隨著大灣區政策發展，使區域間合作及資源共享不斷增加，令中匯的畢業生於大
灣區有更多就業機會，亦令集團在區內有更穩健的增長及發展。
　　在國內，截至今年八月底止，公司旗下華商學院全日制教育學生人數合計為２﹒２７萬名之
多。而２０１８╱２０１９學年華商學院畢業生的初次就業率錄得９７﹒４％，在廣東省獨立學
院排名第一，與廣東省普通高等學校相比高出４個百分點。

＊建設智慧校園，培養互聯網模式高校人才＊

　　至於國外，集團由於相對上比較早進入國際市場，故有較強的海外教育經驗。事實上，集團
早於２０１５年在澳洲墨爾本成立澳洲國際商學院，並提供職業教育課程和非學歷短期課程，為
國內留學生提供競爭優勢和全球視野。
　　展望將來，集團於重心放在三個策略上︰穩定業務及現金流、豐富多元化教育服務，以及加
強國際化，以提升學校營運水平。加上集團將積極建設智慧校園，在加強管理的同時，亦能培養
互聯網模式的高校人才。投資者可考慮於現價買入，上望５﹒４元，跌穿４﹒１元止蝕。
《天宸康合資產管理投資總監　潘鐵珊》（筆者沒有持有相關股份，客戶持有相關股份）（本欄
逢周四刊出）

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