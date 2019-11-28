【國務會議】李克強：加快打造市場化法治化國際化營商環境

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》國務院總理李克強２７日主持召開國務院

常務會議，部署以實施《優化營商環境條例》為契機，加快打造市場化法治化國際化營商環境，

更大力度為各類市場主體投資興業破堵點、解難題。

會議指出，明年１月１日實施《優化營商環境條例》，要抓緊出台《條例》配套措施，加快

清理、修改或廢止不符合《條例》的規章和規範性文件，確保《條例》落地。

會議強調：一是進一步精簡審批。明年編制公布國家層面行政許可事項清單，清單外一律為

違規審批。大幅精簡工業產品生產許可外的其他准入管理措施。進一步壓減企業開辦時間。明年

底前將國家職業資格數量再壓減一半以上，將技能人員水平評價類職業資格全部調出國家職業資

格目錄。

二是進一步降低市場准入門檻。大幅放寬對服務業市場主體的資質、從業人員、經營場所等

要求，取消對營利性醫療、教育等機構在證照辦理、設備購置、人才聘用等方面不合理限制。推

進「證照分離」改革，著力「照後減證」。



＊集裝箱常規收費壓減至４００美元以內＊



三是進一步清理政府部門下屬單位、商業銀行、行業協會商會、中介機構等涉企收費。整治

物流領域不合理收費，明年底前進出口單個集裝箱常規收費壓減至４００美元以內。

四是進一步促進公平競爭。清理糾正在行業准入、資質標準等方面對不同所有制企業的歧視

性或沒有法律依據的差異性規定做法，一視同仁公正監管。強化政務失信責任追究，對因公共利

益等需要改變政府承諾和合同約定使企業受損的要依法補償。

五是明年底前力爭全國所有市縣不動產一般登記、抵押登記辦理時間全部壓至５個工作日內

，實現增值稅專用發票電子化和主要涉稅事項網上辦理。全面推廣證明事項告知承諾制，群眾辦

理實行告知承諾制的事項，只需作出符合規定的承諾，不需提交任何證明。

