【貿易開戰】外交部：敦促美方不得實施涉港法案，影響中美合作

《經濟通通訊社２８日專訊》中美首階段貿易協議談判接近尾聲之際，美國突然拋出「香港
人權與民主法案」，為中美談判之路再添阻礙。被問及美國總統特朗普簽署涉港法案是否影響中
美經貿，中國外交部發言人耿爽今日主持例行記者會時表示，中國政府和中國人民堅決反對美方
將所謂的「香港人權與民主法案」簽署成法。中方強烈敦促美方不得實施該法，以免影響中美關
係和兩國在重要領域的合作。（ｗｌ）
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