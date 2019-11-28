【貿易開戰】商務部回應中美會否更難達成協議：沒進一步訊息透露

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》中國商務部發言人高峰在例行記者會被問
及，美國總統特朗普正式簽署《香港人權與民主法案》，會否令中美更難達成協議，他表示，相
關部門已就有關法案表明嚴正立場，中美磋商若有進一步訊息會再發布。
就中美貿易首階段協議，高峰重申國務院副總理劉鶴在１１月１６日與美國貿易代表萊特希
澤、財長努欽通話，目前沒進一步訊息透露。
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