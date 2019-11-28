《思前想後－郭思治》技術上不易穿頭破腳，港股維持窄幅上落格局

《思前想後》大市已接近１１月份之尾聲，截至目前為止，本月大市之形態仍暫屬先高而後

低，恆指由７日之高位２７９００點跌至１４日之低位２６２０３點，即在６個交易日內，累積

之跌幅已達１６９７點，以幅度計當不算少，該已可滿足月內之所需。

不過，一個月之高低位同時出現於６個交易日內，情況確較罕見，但目前大市實欠缺一股上

衝之動力，故技術上確不易穿頭而上，惟在沽壓不明顯下，要破腳亦似不易。即是說，在未見突

破前，大市仍會持續在本月之波幅內反覆上落，直至有明確方向為止。



＊升越２５０天線後，港股始算是真正突破＊



移動平均線方面之表現仍相當不穩，目前由上而下之排列為２５０天線（約在２７４６０點

左近）、２０天線（約在２７００９點左近）、１００天線（約在２６７９２點左近）、１０天

線（約在２６７２０點左近）及５０天線（約在２６６３８點左近）。單從各組常用之平均移動

線之排列順序看，已知大市正處反覆不明之中，故即使恆指能間中出現升破訊號，技術上仍祇屬

反覆稍向好而已。

嚴格而言，恆指需成功升越２５０天線，並穩守其上，方算真正的突破，其時只要成交金額

配合，在有足夠動力支持下，大市當可進一步推升，而首個上望目標該為１１月７日高位

２７９００點，一旦升越此關，目標該可進一步上望７月４日之高位２９００７點。反之，如恆

指再度跌穿５０天線，則整個大市將再次陷入反覆欲試底之弱態中。



＊阿里巴巴交投熾烈，短期可帶旺市場氣氛＊



阿里巴巴（０９９８８）來港作第二上市，對港股而言當屬相當正面，以招股價為１７６元

計，本周二（２６日）表現已相當理想，股價先高開至１８７元，其後一度高見１８９﹒５０元

，最後收報１８７﹒６０元，即中籤者全部賺錢。到昨日，股價更再度高見１９５﹒３元，以此

計，中籤者之回報已有１０﹒７％。

值得一提的是，阿里巴巴並非恆指成份股，故股價即使再勇，對恆指亦不會帶來拉升效應，

但由於阿里巴巴之交投相當熾烈，短期定可帶旺市場氣氛。加上其市值現已達４﹒１３萬億元，

相信定可推出不少衍生工具，從而吸引更多投資者及資金關注，情況絕對有利港股之中期發展。

至執筆止計，已有美資大行出報告，中期目標價均設在２００元以上，足見外資之態度是偏樂觀

及進取。



＊下月基金粉飾櫥窗，港股仍然可看高一線＊



１１月份之市況似已不能寄厚望，惟恆指目前在２７０００點附近整固，如１２月份之股市

能呈先低後高之形態，則只要有約１０００點之上升波幅，恆指已可先上試或上破１１月７日之

高位２７９００點。加上１２月份傳統均有基金之粉飾櫥窗活動，故只要沒有不利消息的出現，

１２月之股市該可看高一線，只是成交金額能否配合則有待觀察。

個股方面，自動系統（００７７１）於２０１７年４月以１﹒１８億美元收購美國的

ＧＲＩＤ ＤＹＮＡＭＩＣＳ公司。經過兩年半後，集團於２０１９年１１月以約３﹒９億美元

的估值將其分拆至美股上市，實現了逾３倍的溢價，完成分拆後將為集團帶來可觀收益。另外，

集團年度中期淨利潤為７７００萬港元，以現價計，市盈率僅７倍左右，不妨適量部署，目標上

望１﹒２５元及１﹒４０元，技術止蝕可設於０﹒９２元。

《帝鋒證券及資產管理行政總裁 郭思治》（本欄逢周四刊出）

