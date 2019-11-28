《輪證高清－孫明哲》三個簡單步驟篩選出合適牛熊證

《輪證高清》上一篇文章我們討論了選擇窩輪的步驟，這一期我們則會討論另一款亦是很受

投資者歡迎的產品－－牛熊證。由於牛熊證的產品結構和特性與窩輪不同，因此選擇產品的步驟

亦有不同。兩者最大的分別是甚麼呢？就是牛熊證設有強制收回機制，一旦看錯方向，相關正股

價格觸及牛熊證的收回價，該牛熊證便會被強制收回並停止買賣，就算拿回些少的剩餘價值亦會

損失大部分本金。因此，產品被收回的風險就是投資者面對的最大風險。正因如此，我們應從風

險角度入手，決定揀選牛熊證的步驟。



１）因應部署目標及風險取態，先選定收回區域

第一步，選擇合適自己需要的收回水平以控制風險。何謂合適自己需要呢？當然，投資者若

選擇收回距離很遠的牛熊證，被收回的風險自然很低，但要留意槓桿也可能不夠吸引，所以要取

適當平衡。此外，要認清自己的投資策略是計劃即市買賣還是持倉過夜，兩者在選擇收回水平所

考慮的因素有所不同。對於即市買賣的投資者而言，一般會較緊貼即市市況的變化，能迅速就急

促轉變的市況作出反應，相對上能承擔較高的風險以換取更高的潛在回報。而持倉過夜的投資者

須面對裂口風險，假如隔晚出現會令市況大幅波動的消息，亦要等待至第二天開市後才能部署，

所以在選擇收回價時就需要更嚴謹。

於高盛認股證牛熊證網站中的「恆指歷史高低波幅數據統計」一頁中，有客觀數據給大家作

參考去釐定收回水平。即市買賣的投資者可參考恆指的單日高低波幅的平均值，而持貨過夜的投

資者則可參考隔夜裂口變化的最大值。



２）注意街貨量水平，篩走高街貨產品

第二步，避開高街貨的產品。就如上一期文章提到，街貨越高的產品，其價格會較易受市場

供求影響，發行商越難維持秩序，價格越容易偏離合理價值。所以在選擇牛熊證亦需要避開高街

貨產品，一般可留意街貨５０％以下的產品，較保守的投資者可以留意街貨比率更低的選擇。



３）收窄範圍後以槓桿排序，槓桿最突出的產品即最值博

在收窄了收回水平範圍以及剔除高街貨證後，投資者便應該在風險相若的產品之中，爭取最

高的潛在回報，因此應該選擇槓桿最高的產品。



綜合以上三個步驟，以恆指熊證為例，假設投資者看淡恆指，並希望留意收回價２７７００

點附近的恆指熊證，我們建議在牛熊證搜索器中以２７７００點上落約２０點，即２７６８０至

２７７２０點為篩選條件。



編號 回收價 槓桿（倍） 街貨量（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

６６９１０ ２７６８８ ３３﹒７ ３﹒８％



《高盛董事總經理 孫明哲》《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》



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