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28/11/2019 09:45

【修例風暴】特朗普簽涉港法案，外交部斥是赤裸裸霸權行徑將反制

　　《經濟通通訊社２８日專訊》美國總統特朗普於當地時間周三（２７日）正式簽署《香港人
權與民主法案》，法案正式生效。中國外交部發表聲明指，此舉嚴重干預香港事務，嚴重干涉中
國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，是赤裸裸的霸權行徑，中國政府和人民堅決反對

　　中國政府反對任何外部勢力干預香港事務的決心堅定不移，貫徹「一國兩制」方針的決心堅
定不移，維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移。中方奉勸美方不要一意孤行，否則中
方必將予以堅決反制，由此產生的一切後果必須由美方承擔。

＊公然為暴力犯罪分子撐腰打氣＊

　　外交部稱，香港回歸祖國以來，「一國兩制」取得舉世公認的成功，香港居民依法享有前所
未有的民主權利。美方罔顧事實、顛倒黑白，公然為瘋狂打砸燒、殘害無辜市民、踐踏法治、危
害社會秩序的暴力犯罪分子撐腰打氣，性質極其惡劣，用心十分險惡，其根本目的是破壞香港繁
榮穩定，破壞「一國兩制」偉大實踐，破壞中華民族實現偉大復興的歷史進程。
　　中方要正告美方，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，任何外國政府和勢力都無權
干預。這一所謂法案只會讓包括香港同胞在內的廣大中國人民進一步認清美國的險惡用心和霸權
本質，只會讓中國人民更加眾志成城。美方的圖謀注定失敗。（ｃａ）

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