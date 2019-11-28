【鼠疫來襲】內蒙古四子王旗確診１例腺鼠疫病例

《經濟通通訊社２８日專訊》據內蒙古自治區衛健委網站消息，２７日，烏蘭察布市四子王

旗江岸蘇木江岸嘎查１名牧民在四子王旗人民醫院就診期間，經國家和自治區專家會診，確診為

腺鼠疫病例。患者發病前曾在鼠疫疫源地內活動過。目前，該患者已在當地醫院隔離救治，病情

平穩，相關防控措施已落實，對４名密切接觸者已按要求進行隔離醫學觀察，目前無發熱等異常

。

四子王旗當地已對患者住所及其周邊牧戶居住場所進行全面消殺，並在患者住所周圍開展了

滅鼠滅蚤和宣傳教育等工作。（ｃａ）

