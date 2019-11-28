【特工疑雲】中國公開「王立強」受審畫面，惟畫質不佳難辨認

《經濟通通訊社２８日專訊》內媒《環球時報》昨晚以「中國特工，獨家視頻曝光！」為題

，在網上發布一段光澤縣法院的審判片段，影片中被告名叫王立強，是一個戴眼鏡、說話帶南方

口音的中等身材男子，但由於片段比較模糊，未能清楚辨認該男子和早前到澳洲自稱中國間諜的

「王立強」是否同一人。

影片顯示，被告自稱１９９３年出生，居住在福建省，當時是一名在讀的大學生，公訴人指

被告詐騙他人１２萬元（人民幣．下同），但沒有說明具體案情，被告認罪，並指自己法律意識

淡薄，希望法院從輕處罰。被告最終被判處有期徒刑一年零三個月，緩刑一年零六個月，並罰款

１萬元。有關內容和上海警方早前披露的部分信息相符。

《環球時報》在文字報道中補充了王立強詐騙１２萬元案的案情，指王立強於２０１５年６

月，通過女朋友褚某某認識被害人高某某，並取得其信任，７月王立強以幫助辦理高某某兒女的

就學事宜為理由，騙取高２﹒５萬元，８月王立強又以幫高某某炒股的名義，騙取１３萬元，之

後因高催款，王返還３﹒５萬元。案發後，王立強主動到公安機關投案，如實供述罪行。根據資

料，該案於２０１６年１０月完成審判，但影片沒有顯示拍攝日期。



＊中方未能解釋化名疑點＊



不過，澳洲新聞節目早前播出王立強專訪提到，「王立強（Ｗａｎｇ Ｌｉｑｉａｎｇ）」

只是當事人為上節目接受專訪而用的化名，他的真實姓名並未被澳媒公開。王立強在專訪中表示

，知道自己一定會被中共當局抹黑，對此早有心理準備。

另外值得留意的一點，是根據中方的說法，王立強詐騙１２萬元案判決是發生在３年前，王

已經接受刑責。至於中方指控王立強為「在逃人員」，是因為另一宗案件，案中王立強涉嫌虛構

進口汽車投資項目，詐騙束某逾４６０萬元。（ｅｙ）

