《法證攻防－林恩》美團晉身紅底股，究竟業績好喺邊？

《法證攻防》美團點評２０１９第三季度保持整體盈利，新成績單進一步增強市場信心，第

三季度營收同比增長４４﹒１％。業績公布翌日，美團股價高開超１０％。本周二收市高於百元

大關，是上市以來首次。周三美團逆市創新高，最高見１０５﹒５元，暫錄４連升。

目前美團股價是一年前股價的兩倍多，投資者如繼續看好後市表現，或可選擇入場費較低的

上市衍生產品作部署。牛熊證受引伸波幅變動影響較輕微，實際槓桿也相對較高。過去一個月美

團股價曾經三次在９０元之上止跌回升，若計劃以牛證部署，或可以９０元水平作為參考。但畢

竟臨近年末，要留意假期效應帶來的影響，主要倉位的控制。

從美團的季績，可以見到總收入過半來源於餐飲外賣。有２０１９年上半年中國外賣行業分

析報告指出，中國的外賣行業交易額持續增長，美團外賣交易額佔比增至６５﹒１％。中國外賣

行業的滲透率不足１５％，非一二線城市發展潛力可觀。但亦應留意第四季度存在季節性因素的

影響，或會加大運營成本及補貼費用，可能削弱外賣業務的盈利能力。

最值得關注的是美團的到店、酒店及旅遊業務，雖然只佔總收入２２﹒５％，但毛利率高達

８８﹒６％，亦是行業龍頭之一。元旦及新年將是內地的出遊旺季，根據２０１９年上半年中國

在線酒店預訂行業發展分析報告，美團酒店在線酒店預定累計訂單量佔比５０﹒６％，遠高於同

行攜程和去哪兒。新業務及其他分部的收入較２０１８年同期高速增長６５﹒４％。

《法國巴黎銀行上市衍生產品部 林恩》

