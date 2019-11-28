【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１８﹒１億人幣，買美團建行沽騰訊平保

《經濟通通訊社２８日專訊》美國總統特朗普最新表示，美中兩國將快達成貿易協議，美股

隔晚（２６日）再度破頂，港股今早高開２９點，但整體大市仍然缺乏方向，升幅最多擴至６０

點，高見２６９７４點後反覆向下。港股全日最多下滑４７點，低見２６８６６點，最終全日輕

微進帳４０點或０﹒１５％，報２６９５４點。

按額度計算，北水全日淨流入１８﹒０６億元人民幣減少近一成。北水淨買入最多的個股依

次是美團點評（０３６９０）、建設銀行（００９３９）、工商銀行（０１３９８）；淨賣出最

多的依次是騰訊控股（００７００）、中國平安（０２３１８）、中信銀行（００９９８）。

主板成交７５７﹒１９億元，較昨日減少四成三。其中港股通成交９２﹒８億元，佔總成交

１２﹒３％。



＊北水追捧美團，淨買入增二成三＊



昨日（２７日）北水力買排行榜與上日幾乎無異。美團繼續成為榜首兼愈升愈有，北水淨買

入增近２３％至８﹒１億元。美團收報１０４﹒２元漲３﹒３７％，盤中見１０５﹒５元上市新

高。

接著北水繼續買入三大內銀股，當中淨買入建行近２﹒６億元、工行近２﹒３億元及中行約

１﹒４億元。三大內銀全線微升，建行及中行各升０﹒３１％，分別報６﹒４２元及３﹒２３元

；工行收報５﹒７７元，升０﹒１７％。

另外，新經濟及科技股昨日（２７日）普遍上揚，惟騰訊股價偏軟，全日收跌０﹒１８％報

３３５元。北水全日淨沽出騰訊達３﹒６億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱（編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

美團點評 （０３６９０） ８．１４

建設銀行 （００９３９） ２．５９

工商銀行 （０１３９８） ２．２９

中國銀行 （０３９８８） １．４０

新東方在綫（０１７９７） １．１３



淨沽出最多港股：

騰訊控股（００７００） －３．６３

中國平安（０２３１８） －１．１０

中信銀行（００９９８） －０．９４

中生製藥（０１１７７） －０．１７

舜宇光學（０２３８２） －０．０５

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（ｊｔ）

