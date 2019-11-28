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28/11/2019 07:52

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１８﹒１億人幣，買美團建行沽騰訊平保

　　《經濟通通訊社２８日專訊》美國總統特朗普最新表示，美中兩國將快達成貿易協議，美股
隔晚（２６日）再度破頂，港股今早高開２９點，但整體大市仍然缺乏方向，升幅最多擴至６０
點，高見２６９７４點後反覆向下。港股全日最多下滑４７點，低見２６８６６點，最終全日輕
微進帳４０點或０﹒１５％，報２６９５４點。
　　按額度計算，北水全日淨流入１８﹒０６億元人民幣減少近一成。北水淨買入最多的個股依
次是美團點評（０３６９０）、建設銀行（００９３９）、工商銀行（０１３９８）；淨賣出最
多的依次是騰訊控股（００７００）、中國平安（０２３１８）、中信銀行（００９９８）。
　　主板成交７５７﹒１９億元，較昨日減少四成三。其中港股通成交９２﹒８億元，佔總成交
１２﹒３％。

＊北水追捧美團，淨買入增二成三＊

　　昨日（２７日）北水力買排行榜與上日幾乎無異。美團繼續成為榜首兼愈升愈有，北水淨買
入增近２３％至８﹒１億元。美團收報１０４﹒２元漲３﹒３７％，盤中見１０５﹒５元上市新
高。
　　接著北水繼續買入三大內銀股，當中淨買入建行近２﹒６億元、工行近２﹒３億元及中行約
１﹒４億元。三大內銀全線微升，建行及中行各升０﹒３１％，分別報６﹒４２元及３﹒２３元
；工行收報５﹒７７元，升０﹒１７％。
　　另外，新經濟及科技股昨日（２７日）普遍上揚，惟騰訊股價偏軟，全日收跌０﹒１８％報
３３５元。北水全日淨沽出騰訊達３﹒６億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：　
　
　　股份名稱（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　美團點評　（０３６９０）　　　　　８．１４　
　　建設銀行　（００９３９）　　　　　２．５９　
　　工商銀行　（０１３９８）　　　　　２．２９　
　　中國銀行　（０３９８８）　　　　　１．４０　
　　新東方在綫（０１７９７）　　　　　１．１３　　　　　
　
　　淨沽出最多港股：
　　騰訊控股（００７００）　　　　　－３．６３　
　　中國平安（０２３１８）　　　　　－１．１０　
　　中信銀行（００９９８）　　　　　－０．９４　
　　中生製藥（０１１７７）　　　　　－０．１７　
　　舜宇光學（０２３８２）　　　　　－０．０５　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
（ｊｔ）

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