《日入而息》特朗普簽香港人權法案港股跌６０點，周大福少賺兩成

《今天重點》﹡特朗普簽涉港法案，外交部斥是赤裸裸霸權行徑將反制；金管局表示法案未

見即時影響，香港銀行及聯匯制度穩健；港澳辦強烈譴責美國「香港人權與

民主法案」簽署成法；梁振英稱支持法案議員對香港情況沒有全面及正確理

解；黃之鋒指港美關係里程碑，或在西方國家帶來骨牌效應

﹡周大福（１９２９）中期純利按年跌２０﹒８％，派息０﹒１２元；周大福

指沒有裁員及放員工無薪假，續租店鋪有中雙位數租金下調



《即日市況》﹡中美貿談恐生變，港股跌６０點報２６８９３，十天百天線失而復得



《深滬股市》﹡滬指收跌０﹒４７％，成交僅３１７９億元近十個月低



《美元匯價》﹡關注英鎊能否突破１﹒３０２０的前高位；歐元最新報１﹒１００５╱

０８，日圓最新報１０９﹒４５╱４９



《新股上市》﹡ＷＭＣＨ（０８２０８）暗盤開０﹒５元高招股價２５％

﹡文件指康寧傑瑞生物製藥擬集資不超過１８﹒３億元

﹡啟明醫療（０２５００）今起招股入場費約１６６６６元

﹡康龍化成（０３７５９）首掛高收７％，每手賺２７５元；首掛報

４３﹒４５元，高招股價逾一成

﹡捷隆（０１４２５）首掛開報０﹒４８元，高招股價兩成；首掛收報

０﹒４１５元，高招股價近４％

﹡ＷＭＣＨ公開招股超購逾２９倍，一手中籤２８％

﹡大連商管集團發行４億美元債券，獲３﹒３倍超購

﹡邁科管業（１５５３）明起招股入場費４８４８﹒４元



《公司業績》﹡耀才證券（１４２８）中期少賺１２％至２﹒１２億，不派中期息

﹡必瘦站（１８３０）中期多賺５２％至２﹒４３億，不派中期息

﹡李氏大藥廠（９５０）第三季度純利按年跌４１﹒４％

﹡周大福（１９２９）中期純利按年跌２０﹒８％，派息０﹒１２元



《公司資訊》﹡永旺（０９８４）續租屯門市廣場一期舖位六年，租金總額逾６億元

﹡信達生物（０１８０１）新藥物達伯舒列入新版國家醫保目錄

﹡恆嘉融資租賃（０３７９）附屬設廠生產食品添加劑，尚欠政府環評

﹡楓葉教育（１３１７）全年賺６﹒６億人幣升２１％，息５﹒６港仙

﹡遠東發展（０００３５）擬分拆四國酒店物業以信託形式上市；消息指遠東

發展分拆酒店物業新加坡上市，集資最多２８﹒７億元

﹡中國能源建設（０３９９６）附屬獲伊拉克電站項目，涉資１２億美元

﹡新地（０００１６）指中標高鐵商地意義非凡，分析料引大型港資參與：奪

高鐵站商業地具戰略意義，市場對後市莫衷一是

﹡松齡護老（０１９８９）稱需要更多時間採取適當步驟以恢復公眾持股量

﹡美捷滙控股（０１３８９）中期轉盈為虧錄蝕１１７４萬元，不派中期息

﹡港交所（００３８８）與上海航運交易所簽訂合作備忘錄

﹡華潤醫藥（０３３２０）治療心肌梗塞生藥品瑞通立獲納入國家醫保目錄

﹡標普指招商局港口（００１４４）投資法國航運公司碼頭資產，有助提高離

岸現金流

﹡六福集團（００５９０）中期純利按年跌２５﹒４％至４﹒９６億元

﹡林禧彥獲委任為恆生銀行（０００１１）保險業務主管兼恆生保險行政總裁

﹡偉工控股（０１７９３）中期純利按年升５８％至２１３９萬元

﹡中央結算阿里（０９９８８）持股達港發行近十倍，疑花旗ＡＤＳ轉倉



《國企紅籌》﹡首長寶佳（００１０３）附屬訂建設合同，涉約４０４３萬

﹡國藥（０１０９９）一手８０萬股交叉盤，涉資２０８６萬元

﹡五礦地產（００２３０）斥８﹒３億人幣投得成都青羊區住宅用地

﹡金風科技（０２２０８）表示四名管理層減持近３５４萬股Ａ股

﹡深高速（００５４８）１０月深圳地區車流量升５至１５％



《神州民企》﹡中國宏橋（０１３７８）２０３萬噸鋁產能置已獲山東工業廳公示

﹡中國東方集團（００５８１）斥近１２億人幣收購鐵鋼產能

﹡中集天達（００４４５）附屬中標成都天府國際機場項目，涉５億人幣



《中國要聞》﹡武漢列全國首批廣電５Ｇ網絡試點為第１８個試點城市

﹡國家醫保新增７０種藥品，價格平均下降６０﹒７％

﹡國務院印發通知下調部分基建項目最低資本金比例

﹡中央匯金首三季淨利潤同比增１２％至４５１３億人幣

﹡王健林表示萬達將在長春投資建設影視產業鏈

﹡財政部提前下達萬億專項債限額，中國交建Ａ升逾１％

﹡國投電力跌２％，旗下公司擬於英國興建海上風電項目

﹡海油工程升１％，簽訂近４４億元液化天然氣工程合同

﹡康弘藥業漲停，旗下藥品續獲納入醫保名單

﹡渣打料明年中國債券增至少８％，政府債首超１０萬億

﹡華儀電氣挫２％，股東佔用公司資金承諾一個月內解決

﹡新希望微揚，養豬養成率逾９０％稱是業內損失最低

﹡上投摩根：外資對Ａ股仍然低配，提升空間巨大

﹡郵儲行Ａ股ＩＰＯ今起申購，引超額配售選擇權穩股價

﹡改委與新開發銀行舉辦研討會，研大灣區綜合交通發展

﹡日本確認再有公民於７月在中國湖南被拘

﹡多個長租公寓面臨資金鏈斷裂風險，官媒籲規範發展

﹡傳廣州繳社保人士可在佛山購房，佛山住建局否認

﹡衛健委：以藥品集採和使用為突破口進一步深化醫改

﹡人行副行長范一飛：支付業務必須持牌經營接受監管

﹡中證監首席律師：目前證券法修訂工作正在加快

﹡農業農村部指堅持土地承包關係穩定並長久不變；確保明年新增高標準農田

８０００萬畝以上

﹡內蒙古四子王旗確診１例腺鼠疫病例；北京全面啟動全市統一滅鼠行動；國

家衛健委：肺鼠疫兩患者仍病情危重，當局全力救治

﹡觀望涉港法案會否破壞中美貿談，人幣即期收跌６８點

﹡商務部指將採取措施確保豬肉價格穩定

﹡中行表示若政策不大調整，明年經濟自然增長率低於６％；銀行業需構建高

質量發展評估框架，拓展區塊鏈；中行報告指未來人民幣匯率利好因素明顯

增多

﹡商務部料２０１９年版市場准入負面清單呈五大特點；外資零售企業正加快

在中國開店布局

﹡上海成立推進國際航運中心建設領導小組

﹡上海證券料２０２０年是非牛非熊的「配置市」

﹡安信指Ａ股明年進入成熟牛，股指明年初達到階段低位；安信證券高善文料

中國經濟增速下滑不會極大拖累股市

﹡臨港新片區再簽約７個重大項目，總投資１５０億人幣

﹡瑞銀證券表示２０２０年看好行業龍頭和國企改革受益者

﹡內地出台Ｐ２Ｐ轉型小貸公司試點政策，本月底前啟動

﹡中煤協料煤炭供需總體寬鬆，個別地區或現結構性緊張

﹡國家煤礦安監局：將開展為期３個月煤礦安全集中整治

﹡財政部稱１０月末全國地方政府債務餘額２１﹒４萬億

﹡中美關係再起波瀾，港股２６３００點料暫見支持

﹡人行連續７天停逆回購，今零投放零回籠

﹡默克爾籲歐盟對華統一立場，不應全面禁華為參與５Ｇ

﹡外交部指敦促美方不得實施涉港法案，影響中美合作；商務部回應中美會否

更難達成協議：沒進一步訊息透露

﹡中國公開「王立強」受審畫面，惟畫質不佳難辨認

﹡霸菱推出首隻中國境內私募基金

﹡微信拓展海外旅遊局「朋友圈」，發起「微信國家歡迎計劃」

﹡國防部：中國發展航母是戰略抉擇，第二艘正試驗試航



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒３％，報１１６１７﹒０８點

﹡被指詛咒蘇貞昌將住院，韓國瑜副手張善政急道歉



《其他消息》﹡傳Ｐａｎａｓｏｎｉｃ退出半導體市場

﹡英國１１月樓價按年漲０﹒８％，４個月來最大升幅

﹡瑞士第三季經濟增長０﹒４％，勝市場預期

﹡歐盟新任執委會主席任命獲通過，承諾將對抗氣候威脅

﹡聯儲局褐皮書：美國經濟溫和增長，就業市場仍然強勁

﹡巴克萊削總裁退休金，波音７７７Ｘ傳測試時機身裂開

﹡日本１０月零售銷售創４年多來最大跌幅

﹡黑田東彥：支持政府增加財政開支抵禦海外風險

﹡澳洲第三季企業投資下跌０﹒２％

﹡ｊｏｂｓＤＢ調查預計明年上班族平均僅加薪２﹒７％；報道指政府估算明

年失業率或升至５％；總商會調查指４９％受訪企業首１０月營業額按年下

跌

﹡仲量聯行料啟德區地皮平均入標數目較兩年前減６７％；美聯指今年一手私

樓註冊量重上２萬宗，創１５年新高

﹡測量師表示高鐵站地低價批出，反映政府調整底價免流標

﹡施羅德表示私募股權已成為更可行的長期集資渠道；若美經濟放緩加快，需

對高企的美股審慎

﹡傳俄羅斯將向油組施壓，要求改變石油產量計算方法

﹡３名落選人指投票及點票不公或提選舉呈請

﹡三個月及以下拆息全線上升，隔夜息高見２﹒１厘

﹡旅議會表示今年聖誕假期團費按年跌５％，報團人數減少１５％

﹡德勤建議政府全數寬免暫繳稅，支援中產人士並推擴本地企業

﹡銀河證券料工業利潤持續好轉至少等到明年第三季

﹡先機料投資新興市場的致勝關鍵乃聚焦基本面

﹡Ｑｕａｎｔｉｆｅｅｄ夥信銀國際在港推首項銀行智能投資顧問服務；信銀

國際推出Ｒｏｂｏ ３６０智能投資顧問服務

﹡歐洲股市早段下滑，英股報７３９０跌３８點，德股回落５３點



《修例風暴》﹡警方：在理大檢獲最少６００枚汽油彈及２０樽濃硫酸；進入理大為處理危

險品及搜證，非為搜捕

﹡鄧炳強表示不反對成立獨立檢討委員會



《人權法案》﹡外交部召見美駐華大使，就法案簽署成法提出嚴正交涉

﹡佩洛西指美國會與香港市民團結站在一起

﹡金管局表示法案未見即時影響，香港銀行及聯匯制度穩健

﹡美國簽涉港法案，外交部談反制：「該來的早晚會來」

﹡特朗普簽涉港法案，外交部斥是赤裸裸霸權行徑將反制

﹡梁振英稱支持法案議員對香港情況沒有全面及正確理解

﹡港澳辦強烈譴責美國「香港人權與民主法案」簽署成法

﹡黃之鋒指港美關係里程碑，或在西方國家帶來骨牌效應

﹡匯豐梁兆基表示簽署人權民主法案對香港經濟影響有限



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