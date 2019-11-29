《窩輪匯智－劉嘉輝》部署突破跌勢有妙法

《窩輪匯智》投資者看電視節目或是投資專欄，經常會聽見技術「突破」，有輪證操作經驗

的甚至會留意初現突破的追入機會。就以今年的明星股美團（０３６９０）為例，股價早前分別

於８０、９０及１００元前經過一輪整固，其後儲力突破，成功展現新一輪的升勢，本周成功登

上紅底股。

筆者經常強調，不同的市況要配合不同的衍生產品，而當中沒有一種產品是四季皆宜。就以

窩輪為例，其設計及定價與期權有莫大關係，因此除了正股走勢，還要考慮時間值及引伸波幅等

因素影響。以一些輕微價外及短期產品為例，就較適合用以部署上述的突破走勢，看中時其價外

變為價內的機會增加，帶動對沖值上升，因此其升幅亦最具爆炸力。當然，若遇上假突破看錯市

時，因為槓桿一般較高，這類產品的跌幅亦會較貼價中長期證大。

當然突破亦不限於急升，在跌市失守支持之時，則輪到認沽證大派用場。投資者又該如何選

認沽證？以平安（０２３１８）為例，今年９月以來一直於９０元至９５元之間上落，亦吸引不

少資金以好淡倉作短線炒波幅部署。不過，周五（２９日）股價顯著失守９０元支持。此時，若

認為股價或有機會進一步下試更低位置，但又想增加防守性，或可留意一些貼價認沽證

１８２９３。以行使價９３元水平、明年３月到期、５０兌１的產品，特點兌換比較大亦令入場

的資金需求較少，實際槓桿達８倍以上。另一方面，貼價證的特性擁有較高的對沖值（超過

６０％），因此產品對正股股價的敏感度較高。所有認股證產品詳情，包括對沖值及其他條款資

訊均可上匯豐輪證網站瀏覽ｗｗｗ﹒ｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｈｓｂｃ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ。

《香港匯豐環球資本市場機構客戶及財富管理聯席總監 劉嘉輝》



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