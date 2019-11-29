《環球趨勢－黃耀宗》美股短線撈底策略

《環球趨勢》相信大多讀者投資風格各異，喜歡「追入強者恆強」、「價值型投資」、「板

塊輪動」等，千變萬化的模式。但是，大多具一定投資經驗的參與者，或會認同短線進行撈底操

作風險稍高。最近筆者在網上留意到一支在美國以撈底模式投資的ＥＴＦ－Ｖｅｓｐｅｒ美國大

型股短期反轉策略ＥＴＦ（ＵＴＲＮ），其成功因素或可作參考。

ＵＲＴＮ的撈底模式意指捕捉「短期逆轉」策略；即是在標普５００指數成分股內，將每星

期表現相對遜色的大型股進行一些算法特定篩選，希望藉此成功吸納２５隻有望在未來一周跑贏

板塊的短期反彈潛力股份。ＥＴＦ每星期進行再平衡策略，而當中會以相等權重作股份配置；因

此其操作成本或會較一般ＥＴＦ為高。

從回報表現比較︰Ｖｅｓｐｅｒ美國大型股短期反轉策略ＥＴＦ（ＵＴＲＮ）自２０１８年

９月２０日上市至今，累積回報為１２﹒２０％，而ＳＰＤＲ標普５００指數ＥＴＦ（ＳＰＹ）

同期回報為１０﹒１１％。而過去３個月，ＵＴＲＮ及ＳＰＹ的累積回報分別為１０﹒５０％和

９﹒７１％。從現有數據參考的話，ＵＴＲＮ效果表現不俗。

以上提及ＵＴＲＮ的「撈底模式」看似簡單，惟筆者從此ＥＴＦ裡，亦留意到撈底策略需要

成功的一些要素︰

１）紀律︰定期檢視倉位及市場變化，以調整組合成分。

２）風險控制︰平均分配高風險資產，以平衡投資風險。

３）基本面︰股份健康基本質素不能突然出現太大變化，否則其跌勢或不是「短期被錯殺」。

技術走勢方面，標普５００指數周線圖維持中長線買入信號；並於１１月初成功突破自

２０１８年形成的阻力線。現時ＲＳＩ已踏入超買水平，留意回調風險正逐漸增加；短線宜逐步

推高止賺水平。中、長線則可等待指數回落至早前的阻力線水平才吸納。

《利達ＬＷ Ａ﹒Ｍ﹒基金經理、首席投資策略師 黃耀宗》

