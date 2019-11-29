【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

《經濟通通訊社２９日專訊》中電控股（００００２）派發第三次中期息６３仙，以及中國

旺旺（００１５１）中期息０﹒６４美仙或５港仙，將於下周一（２日）除淨。中電及旺旺現價

分別跌０﹒３７％報８０﹒９元。以及跌１﹒６２％報６﹒７元。

上市公司每當供股、派息、派送紅股及權證等，為紀錄合資格股東，設定截止過戶日期及除

淨日。市場上，有不少投資者炒作股份除淨因素，股價因而波幅加大，投資應加以留意。



表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：



上市公司（編號） 事項 除淨╱生效 截止過戶 開始買賣

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寶龍地產（０１２３８） 優先認購寶龍 ５╱１２ ９╱１２ －

商業管理股份



汽車內飾（０００４８） 五合一 ２７╱１２ － －

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註：以各公司最新公布為準



表列１個月內藍籌股除息日期：



藍籌股 （編號） 派息 除淨日期

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中電控股 （００００２） 第三次中期息６３仙 ２╱１２

中國旺旺 （００１５１） 中期息０﹒６４美仙或５港仙 ２╱１２

中國生物製藥 （０１１７７） 第三次中期息２仙 １０╱１２

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