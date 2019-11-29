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即市新聞

29/11/2019 13:19

【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

　　《經濟通通訊社２９日專訊》中電控股（００００２）派發第三次中期息６３仙，以及中國
旺旺（００１５１）中期息０﹒６４美仙或５港仙，將於下周一（２日）除淨。中電及旺旺現價
分別跌０﹒３７％報８０﹒９元。以及跌１﹒６２％報６﹒７元。
　　上市公司每當供股、派息、派送紅股及權證等，為紀錄合資格股東，設定截止過戶日期及除
淨日。市場上，有不少投資者炒作股份除淨因素，股價因而波幅加大，投資應加以留意。
　　
表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：　
　
上市公司（編號）　　　　　事項　　　　除淨╱生效　　　　　截止過戶　　　　開始買賣
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
寶龍地產（０１２３８）　優先認購寶龍　　５╱１２　　　　　９╱１２　　　　　　－　　
　　　　　　　　　　　　商業管理股份

汽車內飾（０００４８）　五合一　　　　２７╱１２　　　　　　－　　　　　　　　－　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
註：以各公司最新公布為準　　
　
表列１個月內藍籌股除息日期：　

藍籌股　　　　　（編號）　　　　　　　　派息　　　　　　　　　　　　　　　除淨日期　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
中電控股　　　　（００００２）　　第三次中期息６３仙　　　　　　　　　　　　２╱１２
中國旺旺　　　　（００１５１）　　中期息０﹒６４美仙或５港仙　　　　　　　　２╱１２
中國生物製藥　　（０１１７７）　　第三次中期息２仙　　　　　　　　　　　　１０╱１２
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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