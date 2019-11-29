《專家之言－麥嘉嘉》中美貿易談判多變，港股反覆料二萬六有支持

《專家之言》白宮國家安全顧問奧布萊恩表示，美國與中國仍可能於今年年底前達成第一階

段貿易協議，令市場憧憬升溫。另外，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關於強化知識產權

保護的意見》，明確要不斷改革完善知識產權保護體系，綜合運用法律、行政、經濟、技術、社

會治理手段強化保護，促進保護能力和水平整體提升，反映中國正處理中美貿易談判其中一個癥

結。若１２月１５日新一輪關稅實施前，談判難以取得重大成果，料美方仍可能推遲這些關稅，

因此舉符合雙方利益。



＊年底前二萬六至二萬八波動＊



另一方面，近期報道指中美官員保持通話尋求收窄分歧，包括中方採購農產品規模、保護知

識產權和開放市場；但簽署協議後取消多少關稅仍是主要障礙。貿易專家分析首階段協議可能要

延至明年初才能敲定，因中國要求取消更多加徵的關稅，而特朗普政府也向中方提出了更高的要

求。路透社引述中方官員報道，北京預計在美國明年大選前，都不會就第二階段協議與華府展開

談判。

中美貿易談判多變，港股反覆。恆指８月延伸上升軌約２６０００點為支持，而阻力則於

２８０００點，料年底前於此區間波動上落。恆生銀行於１９６４年編制恆生指數，原本只供恆

生銀行內部參考，到１９６９年１１月２４日才向外發布，至今５０周年，恆指５０年來累升１

６６﹒７倍，年化回報率為１０﹒８％，若加上股息再投資，回報則有４１１倍，年化回報率為

１２﹒８％。恆指自推出後，成分股維持３３隻，直到２００６年開始才逐步增加至目前的５０

隻。恆指成分股變化由主要為英資公司，隨着中國經濟崛起，近年中資股在港股的比重大增，未

來中資取代港資繼續會是趨勢。此外，科技股加入亦將成為恆指發展的新亮點。



＊阿里巴巴憧憬獲納入港股通＊



中國最大的電商平台阿里巴巴（０９９８８）於本港第二上市，阿里巴巴的核心業務是以淘

寶電商平台為主的電子商務業務。「雙十一」（１１月１１日）消費日，阿里巴巴旗下的電商平

台全天成交額超２６８４億元人民幣，按年增長超２５％，領跑中國市場。

阿里巴巴從核心業務發展出支持型業務包含雲服務平台（阿里雲）、金融服務平台（螞蟻金

服）、數據分析管理平台（ａｌｉｍａｍａ）、物流平台（菜鳥物流）；在核心業務外圍發展出

的拓展型業務包括數字媒體（優酷視頻、阿里影業、阿里音樂）、餐飲配送（餓了麼）、旅行服

務（飛豬）、導航服務（高德地圖）、智能硬件（天貓精靈）等。阿里巴巴策略中心是驅動品牌

以消費者為中心，開發策略，進行消費者運營的資料工具。在大數據時代下，已經建立起生態體

系的阿里巴巴具優勢。

此外，廣告收入是阿里巴巴營收引擎，大數據與人工智能算法的結合使產品廣告更有針對性

，對廣告商具吸引力。網上零售額總額同比增長約２成，高於國內零售市場增長約８％，網上零

售行業中線前景理想，投資者可作中線部署，市場焦點阿里巴巴未來被納入港股通及恆指綜合指

數等。《申萬宏源投資顧問部主管 麥嘉嘉》（筆者為證監會持牌人，無持有上述股票。）

