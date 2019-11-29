翠華（０１３１４）半年盈轉虧４４５０萬元，不派息

《經濟通通訊社２９日專訊》翠華（０１３１４）公布，截至９月底止中期由盈轉虧，期內

虧損４４５０﹒２萬元，每股虧損３﹒１５仙，不派息。

期內，收益減少６﹒４％至８﹒４億元。收益減少主要由於旗下餐廳因租約到期而結業，加

上香港市場的顧客數目受社會活動影響而有所減少，以及人民幣較去年同期有所貶值而影響集團

人民幣收入兌港元的折算。（ｊｔ）



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