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29/11/2019 12:27

翠華（０１３１４）半年盈轉虧４４５０萬元，不派息

　　《經濟通通訊社２９日專訊》翠華（０１３１４）公布，截至９月底止中期由盈轉虧，期內
虧損４４５０﹒２萬元，每股虧損３﹒１５仙，不派息。
　　期內，收益減少６﹒４％至８﹒４億元。收益減少主要由於旗下餐廳因租約到期而結業，加
上香港市場的顧客數目受社會活動影響而有所減少，以及人民幣較去年同期有所貶值而影響集團
人民幣收入兌港元的折算。（ｊｔ）

　　　　　　　　　　　　＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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