【嚟緊炒Ｄ乜】中國聯塑破頂後續回吐，趁低８元水平中線吸納



《嚟緊炒Ｄ乜》１１月港股大幅波動後，大戶開始為明年部署，１２月大市或會轉趨平淡甚

至走勢向下，投資者宜重新注意業績良好的價值股。中國聯塑（０２１２８）今年股價已大升逾

一倍，但往績市盈率及預期市盈率目前仍然低於１０倍，近日已晉身ＭＳＣＩ中國指數成分股，

仍然值得注意。

中國聯塑主要在中國從事塑料管道系統業務，產品用於供水、排水、電力供應及通訊為主，

例如用於國內「煤改氣」及「水污染防治行動計劃」等能源及環保項目、舊城改造與鄉村給排水

建設項目及一般建築項目中。該公司在國內設有２３個生產基地，分布於１６個省份。該公司通

過八大地區部門在中國境內外經營業務，收入主要來自華南市場。



＊業績穩步上揚，今年股價升逾一倍＊



中國聯塑２０１９年股價大升超過一倍，歸功於業績穩步上揚，業務不受中美貿易戰影響。

中國聯塑最近４年的業績一直增長，盈利複合年增長率為１２﹒５％。２０１８年收入增加

１６﹒６％至２３７億元（人民幣﹒下同），毛利率維持於２６﹒２％的健康水平，擁有人應佔

溢利則增加８﹒７％至２５億元。

該集團於８月底公布的２０１９年上半年業績錦上添花，刺激股價在公布業績前後持續上升

。該公司上半年收入僅增加６﹒６％至１１１億元，塑料管道系統銷售維持佔總收入的

９０％，而來自華南市場的收入維持在５４％的水平，但整體毛利率上升至２８﹒７％，擁有人

應佔溢利於是增加２１﹒４％至約１３億元。該公司通過向原材料供應商大量採購等措施，有效

控制原材料和生產成本，原材料平均成本價格只按年上漲０﹒９％，而塑料管道系統的平均售價

按年上調４﹒５％至每噸９９６９元，塑料管道系統業務的毛利率上升２﹒６個百分點至

２９﹒４％，帶動整體毛利率上升。



＊管理層：今年收入可達雙位數增長＊



該公司於２０１９年上年年擴充塑料管道及管件生產的年度設計產能，由２０１８年的

２６２萬噸擴充至２６９萬噸，半年產能使用率８０﹒７％較２０１８年全年的８４﹒８％為低

，應該是天氣欠佳影響需求所致。集團擴充產能可為未來的需求恢復正常增長作好準備。集團在

今年５月與新疆八鋼國際貿易股份針對中亞及新疆市場簽訂戰略合作協議，未來會借助對方於中

亞五國的網絡，拓展中亞市場，把握一帶一路政策帶來的龐大機遇。

中國聯塑還有經營其他業務。該公司製造及銷售建材家居產品，為把握國內新型城鎮化及舊

城改造項目的機遇。目前建材家居產品業務佔總收入的５﹒１％。此外，該公司目前參與提供污

水、危險廢品處理及相關環保服務，並且經營「領尚環球之家」跨國平台，以促進中國家居建材

及其他消費品的海外分銷及零售。該等業務與該公司的核心業務塑料管道系統銷售相輔相成。

中國銀河國際證券（香港）於本周初與中國聯塑管理層舉行電話會議。管理層仍然有信心實

現年初定下的目標，即收入達到雙位數增長。今年上半年華南沿海一帶的建築項目施工進度受到

天氣欠佳影響，抑制了塑料管道系統業務銷量的增長，而下半年天氣轉好，需求恢復至正常水平

，實在有利收入增長。



＊納入ＭＳＣＩ指數後支持股價上升＊



機構投資者注意，市場評價提高。股價或會因此上升。

中國聯塑的資產負債比率從２０１８年底的４３﹒８％上升至今年年中的４４﹒５％，仍然

處於健康水平。該公司今年上半年的派息比率維持於２９％，與去年同期水平相若，但該公司全

年業績可望持續增長，可能會再提高派息比率，趁機取悅機構投資者。

中國聯塑於納入ＭＳＣＩ中國指數當日以大成交創出全年以至上市以來新高９﹒３元後回落

，現在股價跌近５０天線的８元水平，估計有強大支持。投資者可於該水平中線吸納。

《經濟通通訊社特約分析師 韋健士》



表列中國聯塑（０２１２８）近年業績：



項目╲年期 ２０１９中期 ２０１８全年 ２０１７全年 ２０１６全年

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收益 １１１﹒４億 ２３７﹒３億 ２０３﹒６億 １７２﹒２億

（＋６﹒６％） （＋１６﹒６％） （＋１８﹒２％） （＋１２﹒８％）



毛利 ３２﹒０億 ６２﹒３億 ５３﹒２億 ４５﹒８億

（＋１７﹒６％） （＋１７﹒１％） （＋１６﹒０％） （＋１６﹒４％）



淨利 １２﹒６億 ２４﹒９億 ２２﹒９億 １９﹒２億

（＋２１﹒４％） （＋８﹒７％） （＋１９﹒３％） （＋１８﹒６％）



毛利率 ２８﹒７％ ２６﹒２％ ２６﹒１％ ２６﹒６％



純利率 １１﹒３％ １０﹒５％ １１﹒３％ １１﹒２％



股息 １２港仙 ３０港仙 １８港仙 １５港仙

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註：年結日１２月３１日，貨幣為人民幣





表列中國聯塑（０２１２８）及股指今年表現：

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股份（編號） 今年以來（％） 第三季以來（％） 本月以來（％）

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中國聯塑（０２１２８） ＋１２７﹒２ ＋３２﹒８ ＋０﹒９

恆生指數 ＋２﹒０ －７﹒６ －２﹒０

國企指數 ＋１﹒８ －５﹒３ －２﹒２

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逵：資料截至１１月２９日下午３時正

